Das Ensemble „fEinklang“ lädt am ersten Adventssonntag zu einem Konzert in die Marienkirche ein. Dafür haben die Sängerinnen und Sänger in den vergangenen Wochen fleißig geprobt.

„Macht hoch die Tür – gemeinsam in den Advent“ heißt es am Sonntag (28. November) um 17 Uhr, wenn der Chor „fEinklang“ unter der Leitung von Sabine Klups-Baller zu einem adventlichen Konzert zum Zuhören und Mitsingen in die Marienkirche in Ochtrup einlädt. Zu hören sein werden Orgelmusik (Tomasz Łuszczek), Trompetenklänge (Minhyeok Kim) und Chorsätze verschiedener Epochen, die von Günter Baller am Klavier begleitet werden. Dr. Jürgen Schmitter aus Metelen wird einige Gedichte von Georg Trakl rezitieren, „die stimmungsvolle Pendants zur Musik sein werden“, wie es in einer Ankündigung heißt.

„Über zwei Jahre ist es nun her, dass der Chor sich seinem Publikum öffentlich präsentieren konnte“, schreibt das Ensemble. Die Coronakrise hatte die Konzertpläne der Sängerinnen und Sänger immer wieder durchkreuzt. Trotz der oft schwierigen Probensituation, in den vergangenen Wochen probte der Chor sogar unter 2-G-Bedingungen, hielt die Singgemeinschaft zusammen und erarbeitete in den vergangenen Wochen ein abwechslungsreiches adventliches Programm. Nun freuen sich alle Beteiligten auf die musikalische Stunde zur Einstimmung auf die besinnliche Adventszeit.

Es seien dieses Mal nicht die großen Werke der Chorliteratur, die in der festlich erleuchteten Marienkirche erklingen, sondern altbekannte und beliebte Choralsätze wie „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“, „Nun komm der Heiden Heiland“ oder „Tochter Zion, freue dich“.

„Nachdem wir alle im vergangenen Jahr wegen der Coronapandemie die Vorweihnachtszeit eher sang- und klanglos erlebt haben, sind dieses Mal alle Konzertbesucher eingeladen, in den Gesang der Chorleute mit einzustimmen“, schreibt das Ensemble. Tomasz Łuszczek werde die Gemeinde auf der Orgel begleiten. Zur festlichen Unterstützung des Gemeindegesangs trage zudem der Münsteraner Trompeter Minhyeok Kim bei, der die Melodien mitspielen und darüber hinaus zwei Sätze aus Georg Friedrich Händels Suite D-Dur für Trompete und Orgel zu Gehör bringen werde.



Ergänzt wird das Programm durch stimmungsvolle vorweihnachtliche Lieder aus Deutschland, Frankreich und England, die in Bearbeitungen alter und zeitgenössischer Komponisten zu hören sein werden.

Der Eintritt zu dieser adventlichen Stunde mit Musik zum Zuhören und Mitsingen am ersten Adventssonntag um 17 Uhr ist frei. Stattdessen bitten die Veranstalter am Ausgang um Spenden. Als Einlassbedingung gilt die 3G-Regel. In der Kirche ist auf Abstand zu achten und beim Gemeindegesang eine Maske zu tragen.