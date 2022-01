Gemeinwohlorientierung nicht aus den Augen verlieren

Die Stellungnahme der Grünen-Fraktion zur möglichen Angliederung des Baubetriebshofes an die Stadtwerke.

Eine der Pflichtaufgaben einer Kommune ist die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit sozialer und technischer Infrastruktur. Von der Qualität dieser, teilweise durch den Baubetriebshof erbrachten Dienstleistungen, hängt zu einem guten Teil auch die Lebensqualität in Ochtrup ab. Dabei ist der Baubetriebshof nach Ansicht der Grünen „in einem ständigen Spagat, einerseits dem Primat der Wirtschaftlichkeit folgen zu müssen, andererseits aber einem gemeinwohlorientierten Ansatz zu folgen“. Die Kluft zwischen diesen Gegensätzen werde seit Jahrzehnten immer größer und soll, nach Meinung der Grünen, nun endgültig und ohne Not in Richtung erzwungener Wirtschaftlichkeit gekippt werden und dass, obwohl die Umstellung auf Kostenrechnung des Baubetriebshofes noch nicht abgeschlossen sei.