Über 1000 Radfahrer haben die Aa-Vechte-Tour erkundet

Ein Radweg, zwei Flüsse, neun Orte. Die Aa-Vechte-Radtour führt durch historische Ortskerne, prächtige Parkanlagen und unberührte Natur, vorbei an ehrwürdigen Burgmannshöfen und beeindruckenden Windparks. Um die in beide Richtungen ausgeschilderte Tour bekannter zu machen, hatten sich die Touristiker aus den Orten Altenberge, Laer, Horstmar, Schöppingen, Metelen, Ochtrup, Wettringen, Steinfurt und Nordwalde eine fast sechs Monate dauernde Stempelaktion überlegt und 4000 Stempelkarten in den Umlauf gebracht, heißt es in einer Pressemitteilung. Radler konnten in jedem Ort einen eigens für die Aa-Vechte-Tour angefertigten Stempelaufdruck ergattern.

Gute Resonanz

Wer mindestens fünf von neun Stempeln vorweisen konnte, nahm an der Verlosung teil. Etwas über 1000 Karten sind beim Projektträger Steinfurt Marketing und Touristik abgegeben worden. Die Initiatoren seien sehr zufrieden mit der Resonanz, berichten Franz Lohaus (Wettringen) und Marion Kessens (Steinfurt) übereinstimmend. Gemeinsam mit den Kolleginnen aus Ochtrup und Nordwalde wurden insgesamt zwölf Gewinner gezogen.

Ballonfahrt

Der Hauptpreis, eine Ballonfahrt für zwei Personen, geht nach Drensteinfurt. Die meisten Karten kämen aus der Region, aber auch sehr viele Grevener und Emsdettener seien dabei gewesen, so Elke Wolf von Ochtrup Marketing. Finanziell unterstützt wurde die Aktion von der Kreissparkasse Steinfurt. Die Gewinner werden benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Weitere Preise waren Radtaschen und Münsterländer Picknickkörbe.