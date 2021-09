Geschichten von und mit Frauen

„Wie meine Hoffnung überlebt hat – Frauengeschichten von Flucht und Vertreibung“ – zur Ausstellung der beiden Kirchenkreise Steinfurt-Coesfeld-Borken und Münster in der evangelischen Kirche in Ochtrup gibt es auch ein Begleitprogramm.

Die beiden Kirchenkreise Steinfurt-Coesfeld-Borken und Münster zeigen noch bis zum 16. September (Donnerstag) in der evangelischen Kirche in Ochtrup die Ausstellung „Wie meine Hoffnung überlebt hat – Frauengeschichten von Flucht und Vertreibung“. Sie erzählt die Geschichte(n) geflüchteter Frauen unterschiedlicher Generationen, Nationen und religiöser sowie kultureller Herkunft. Dazu wird ein umfangreiches Begleitprogramm angeboten.

Dialog

Am morgigen Freitag treten um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Frauen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Alters, die in Ochtrup eine neue Heimat gefunden haben – ob nach 1945 oder in den gegenwärtigen Weltherausforderungen – miteinander in den Dialog. Sie berichten von ihren Fluchterfahrungen und teilen persönliche Erinnerungen aus einem sehr prägenden Teil ihres Lebens. Anmeldungen sind bei Sarah Raffler (E-Mail st-bildung@ekvw.de, Telefon 0 25 51 / 1 44 18) möglich.

Am 10. September (Freitag) findet von 19.30 bis 21.45 Uhr im Café Weltbühne am Breul in Münster ein Abend mit Marion Tauschwitz, der Biografin Hilde Domins, statt. Das Leben der deutschen Autorin, Dichterin und Essayistin Domin war geprägt durch Flucht, Vertreibung und Exil. „An der Veranstaltung kann auch digital teilgenommen werden“, heißt es in einer Ankündigung. Anmeldungen nimmt Silke Schneider (Telefon 02 51 / 51 02 85 30, E-Mail silke.schneider@ev-kirchenkreis-muenster.de) entgegen. Kostenpunkt: zwölf Euro, ermäßigt sieben Euro.

Am 18. September (Samstag) bietet Saida Aderras, Studienleiterin für transkulturelles und interreligiöses Lernen beim Evangelischen Erwachsenenbildungswerk Westfalen und Lippe, von 15 bis 18 Uhr ein Seminar zum Thema „Interkulturelle Frauenbilder“ an. Die Veranstaltung findet in der Bücherei St. Lamberti in Ochtrup statt. „Eingeladen sind Frauen unterschiedlicher Kulturen, die sich voneinander inspirieren und bereichern lassen“, heißt es in der Ankündigung. Welche Frauenbilder tragen wir in uns? Wie begegnen wir uns als Frauen aus unterschiedlichen Kulturkreisen? Was hat uns als Frauen geprägt, wie sind wir aufgewachsen und welchen Einfluss hat diese Prägung auf unsere gegenseitige Wahrnehmung und Begegnung? Diese Fragen stehen im Zentrum des Seminars. Anmeldungen hierfür nimmt Sarah Raffler (Telefon 0 25 51 / 1 44 18, E-Mail st-bildung@ekvw.de) entgegen.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung in der evangelischen Kirche in Ochtrup ist bis zum 16. September zu folgenden Zeiten geöffnet: sonntags von 11.30 bis 17 Uhr, dienstags von 14.30 bis 17.30 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr. Öffentliche Führungen durch die Ausstellung finden am Sonntag (5. September) um 11.30 Uhr sowie am Mittwoch (8. September) um 15 Uhr statt. Anmeldung hierzu nimmt Pfarrerin Heike Bergmann (Telefon 0 25 53 / 9 97 97 97, E-Mail heike.bergann@ekvw.de) entgegen.