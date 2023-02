Gesegneter Anstecker als Gabe für alle Neuen

Die KLJB in Ochtrup ist gewachsen, exakt um 54 jugendliche Mitglieder. Am Sonntag wurden die Neuen offiziell in der Lambertikirche in die Landjugend aufgenommen.

Offizieller Aufnahmeakt in der Lambertikirche: alle Mitglieder und die anwesenden Vorstandsmitglieder der KLJB Ochtrup.

Sie füllen die Reihen der Landjugend auf: 54 Jugendliche haben sich in diesem Jahr dazu entschlossen, Mitglied der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Ochtrup zu werden. Am Sonntag haben sie sich getroffen und sind der Landjugend offiziell beigetreten, wie eine Pressenotiz der Gruppierung berichtet.

Um 17 Uhr trafen sich alle am Clemens-August-Heim, „und bald trudelten auch schon die ersten Jugendlichen ein“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Nachdem alle eingetroffen waren und auch schon die ersten Kaltgetränke zu sich genommen wurden, erklärte Kristin Scheipers, die erste Vorsitzende der KLJB Ochtrup, den weiteren Ablauf und die ersten anstehenden Termine für die Neumitglieder.“ Hierzu gehört auch die Generalversammlung am 11. Februar (Samstag) bei „Happens Hof“.

Vorstellungsrunde und Pizza für alle

Um 18 Uhr ging es dann zur Messe in die Lambertikirche, wo die Jugendlichen von Pater Joy begrüßt und in die Landjugend aufgenommen wurden. Zum Schluss bekamen alle noch einen gesegneten Anstecker mit Logo, heißt es in der Mitteilung weiter.

Daraufhin ging es für alle wieder zurück in das Clemens-August-Heim. Dort fand das offizielle Programm mit einer kleinen Vorstellungsrunde seine Fortsetzung. Die Runde diente dazu, dass sich alle untereinander besser kennenlernen konnten. Im Anschluss wurde traditionell Pizza gegessen. „Wir haben den Abend noch gemütlich ausklingen lassen“, heißt es abschließend.