Gesellschaftsspiel als Kulturgut

„Stadt Land spielt“ in der Lambertibücherei

„Auf die Plätze – fertig – losgespielt!“, hieß es am Samstag in den Räumen der Bücherei St. Lamberti. Anlässlich der „Tage des Gesellschaftsspiels“, die jedes Jahr am zweiten Septemberwochenende stattfinden, nutzte das Bücherei-Team die Chance, seine neuen Spiele der breiten Öffentlichkeit vorzustellen.