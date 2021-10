Gesunde und nachhaltige Pausensnacks

Gesund und nachhaltig soll die Ernährung in der Pause sein. Da dieses Ziel nicht immer ganz leicht einzuhalten ist, hat die Kiosk-AG der Realschule einen eigenen Marktstand eingerichtet. Zum Start gab es Backwaren. Bald werden dort von Schülerinnen und Schülern zubereitete Quarkspeisen und frisches Obst angeboten.

Neuer Marktstand an der Realschule

In der großen Pause gibt es an der Realschule Ochtrup ab sofort einen Marktstand. Dort sollen die Schülerinnen und Schüler bald gesunde Speisen wie frisches Obst und Gemüse oder Quark kaufen können. Zum Start boten (v.l.) Armando Zenunaj, die Förderschullehrbeauftragte Hildegard Hackbarth und Rokaya Bennour Backwaren von der im Foyer gelegenen „Essbar“ an.

Kaum hatte es zur Pause geklingelt, bildete sich auch gleich eine Menschentraube um Rokaya Bennour, Armando Zenunaj und Hildegard Hackbarth. Die beiden Realschüler und die Förderschullehrbeauftragte sowie Leiterin des Projektes Erasmus an der Realschule Ochtrup präsentierten am Montag den neuen Marktstand. „Was macht ihr hier?“, fragten die Schülerinnen und Schüler. Die Antwort war denkbar einfach: „Verkaufen!“

Etwas skeptisch schauten die Mädchen und Jungen auf dem Schulhof, wandelten letztlich aber doch ihre Scheu in Neugier und deckten sich mit den angebotenen Backwaren ein. Künftig soll sich die Standauslage allerdings verändern. Der Aspekt der Nachhaltigkeit und Gesundheit tritt dann in den Vordergrund, getreu einem der Ziele des Erasmus-Programms, an dem die RSO teilnimmt. „Ein weiteres Ziel ist die Integration von Menschen mit Handicap“, erläuterte Schulleiterin Doris Kuhlbusch.

Selbst zubereitet

Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf werden selbst gesunde Snacks zu- und vorbereiten. Dazu bekommen sie von Christian Kötterheinrich, dem Geschäftsführer von Frooters, eine Einweisung in die spezielle Schneidetechnik bei Obst und Gemüse sowie Tipps, um etwa Quarkspeisen anzurühren. Die genutzten Porzellanschälchen werden dann von ihnen bei Frooters gespült und für die nächste Anwendung vorbereitet.

Nach anfänglicher Skepsis griffen die Schülerinnen und Schüler zu. Foto: Alex Piccin

Darüber hinaus steht noch immer eine Hygienebelehrung beim Kreis Steinfurt an. „Dort haben wir leider noch keinen Termin gefunden“, sagte Kuhlbusch. Es werde daher noch ein wenig dauern, bis am Marktstand tatsächlich mit fruchtigen Leckereien bestückt wird. „Aber wir wollten den Wagen sogleich nutzen.“

Für die Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof war es jedenfalls auch so schon eine gelungene Überraschung. Die Idee des Projektes ist in der Kiosk-AG entstanden. Der Bau des Wagens erfolgte im kooperierenden Berufskolleg in Coesfeld.