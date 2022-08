Landwirte sind zufrieden mit den diesjährigen Erträgen

Getreideernte in Rekordzeit

Endlich mal etwas mehr Regen – das haben sich bestimmt einige Gartenbesitzer und vor allem die Ochtruper Landwirte über die Niederschläge der vergangenen anderthalb Tage gedacht. Doch auch in den Wochen vorher „haben wir hier in Teilen noch echt Glück gehabt“, sagt der Ochtruper Landwirt und Schweinehalter Thomas Ostendorf über die diesjährige Getreideernte. Es habe in Ochtrup wohl den ein oder anderen Schauer mehr gegeben, der die Böden feucht gehalten hat. „Für den Bauern ist es nie das richtige Wetter“, doch vor Ort „können wir im Großen und Ganzen ganz zufrieden sein“, sagt der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes Ochtrup stellvertretend für seine Kollegen.