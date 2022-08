Gnadenloser Angriff aufs Zwerchfell

Die Zuschauerinnen und Zuschauer beim Comedy-Abend in der Gaststätte-NIehuesbernd hatten zwischendurch kaum mal Zeit, um Atem zu schöpfen. Das Gag-Feuerwerk der vier Protagonisten zündete punktgenau und bot in vielen Spielarten komödiantischer Unterhaltung Amüsantes und bisweilen auch Anzügliches.

Comedy-Abend in Welbergen

Tränen der Freunde in den Augen und reichlich Anlass für intensive Lacher hatten die Zuschauer während des Comedy-Abends..Dieses Quartett ist für jede Menge Lacher gut (v.l.): Amjad, Davit Grashoff, Achim Leufker und Daniel Storb

Eine Comedyshow an einem milden Sommerabend in gemütlicher Biergartenatmosphäre. Und das alles im Herzen von Welbergen. Schade eigentlich, dass noch ein paar Tische frei bleiben an diesem Samstagabend beim Open-Air-Comedy im lauschigen Biergarten der Gaststätte Sandmann-Niehuesbernd. „Zu viele Parallelveranstaltungen“, vermutet Moderator Oliver Thom und kommt gleich zur Sache.