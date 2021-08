Graffitimonster und Bienenfreunde

Was haben Spraydosen, Mikrofone, Styroporfiguren und iPads miteinander zu tun? So einige, wenn es um das Teenie-Kultur-Café geht. Bei dieser Ferienspaßaktion haben die Mädchen und Jungen allerlei künstlerische wie technische Erfahrungen gesammelt.

Mika steht an einem Fenstertisch im Georgsheim. Vor ihm ausgebreitet liegt eine Totenkopf-Schablone, der der Zwölfjährige sorgfältig den letzten Feinschliff verpasst. „Die soll mir gleich beim Erstellen meines Bildes helfen“, erzählt er und läuft zielstrebig in Richtung eines anderen Jungen. Dieser ist gerade dabei, eine Art Styroporkopf mit Armen zu verschönern. „Das soll ein Graffiti-Monster werden, das ich mit Süßigkeiten füllen und in mein Zimmer stellen kann“, erklärt der Junge und verpasst der Skulptur mit einem Sprühstoß aus der Farbdose einen blauen Kopf.