„Graue Flecken“ sollen bald verschwinden

„Bald können wir jedem Ochtruper Haushalt und jedem Unternehmen eine Glasfaseranschluss versprechen“, sagte Ochtrups Wirtschaftsförderer Robert Tausewald am Mittwoch im Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung. Aktuell konnten bereits 95 Prozent aller Haushalte diesen superschnellen Anschluss an das Internet erhalten. Damit belege die Töpferstadt einen absoluten Spitzenplatz. Im Kreis Steinfurt betrage diese Abdeckung 69,Prozent und in ganz Deutschland nur 13,8 Prozent. „Damit zeigen wir, dass wir auf dem Land Glasfaser können“, betonte Tausewald mit einem Augenzwinkern.

Förderprojekte

Über das Unternehmen Deutsche Glasfaser seien bereits 7075 Anschlüsse in Welbergen, Langenhorst und im Innenstadtbereich realisiert worden, berichtete Tausewald den Ausschussmitglieder in der Stadthalle. Im Außenbereich werden die Glasfaserkabel über ein Förderprojekt der Bietergemeinschaft „epcan MUENET“ verlegt. Dafür gebe es Fördergelder vom Bund und vom Land NRW. Die Stadt selbst trage dabei zehn Prozent der kosten plus Beratergebühren, informierte der Wirtschaftsförderer. Insgesamt 210 Kilometer Kabel würden dort verlegt, um 660 private und 20 gewerbliche Anschlüsse umzusetzen. Bis Anfang 2023 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Derzeit laufe außerdem noch die Ausschreibung für 81 Anschlüsse in den Gewerbegebieten, die ebenfalls über das Förderprojekt realisiert werden sollen.

Kabel bis ins Haus

Damit sind jedoch immer noch nicht alle Töpferstädter versorgt. 288 Anschlüsse hat Tausewald unter dem Titel „graue Flecken“ verbucht. Doch auch diese sollen nicht grau bleiben, sondern werden ebenfalls die Möglichkeit erhalten, ein schnelles Kabel bis ins Haus gelegt zu bekommen. Auch diese „grauen Flecken“, die laut Tausewald über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind, werden über das Förderprojekt realisiert.