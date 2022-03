Großbaustelle Stiftskirche

Die St.-Johannes-Baptist-Kirche in Langenhorst ist seit drei Jahren ein Patient. Genauer gesagt, ihr Dachstuhl. Es läuft eine umfassende Sanierung, die einige Tücken birgt. Die Schäden stammen vor allem vom Wasser. Auch draußen tut sich einiges, denn die Pflasterung wird erneuert. Der Vorplatz wird sich optisch etwas verändern.

Die Langenhorster St.-Johannes-Baptist-Kirche ist eine der ältesten im Umkreis. Sie weise sogar alle Merkmale des Doms in Speyer auf, findet Jürgen Weßling. Sein Zimmerei- und Dachdeckerbetrieb ist seit 2019 dabei, den Dachstuhl in Stand zu setzen. Im Gespräch beim Baustellenbesuch bemerkt man schnell, wie tief er sich in die Materie alter Kirchen eingearbeitet hat. Die Stiftskirche hat er offenbar lieb gewonnen. Auch draußen passiert etwas: Die Pflasterung auf dem Kirchplatz wird neu gemacht.