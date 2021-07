Große Hilfsbereitschaft im Chaos

Eine Welle der Hilfsbereitschaft erfahren die Menschen in den vom Unwetter vergangener Woche verwüsteten Gebiete in NRW und Rheinland-Pfalz. Auch Ochtruper sind in das Zentrum der Hochwasserkatastrophe aufgebrochen, um vor Ort zu unterstützen.

Die von den Unwettern vergangener Woche besonders stark getroffenen Gebiete im Süden Nordrhein-Westfalens und in Rheinland-Pfalz erfahren weiterhin eine Welle der Hilfsbereitschaft. Der Malteser Hilfsdienst (MHD), das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Feuerwehren im Kreis Steinfurt (wir berichteten), das THW und auch Privatpersonen wie Unternehmer packen vor Ort mit an. „Es ist Chaos pur“, bilanzierte Martin Brinkschmidt, Geschäftsführer des Entsorgungsunternehmens Kockmann, wenige Stunden nach seiner Ankunft am Dienstagmorgen in Ahrweiler.