Große Vorfreude auf das Schützenfest

Am Montag fand die traditionelle Osterversammlung des Schützenvereins Alt und Jung statt – zur Freude aller Anwesenden als Präsenzveranstaltung.

Pünktlich zu 17 Uhr trafen sich 87 motivierte Schützen in die Gaststätte Bücker, um zurückzublicken und für die Zukunft zu planen. Der älteste Schützenbruder Heinz Volkery ließ es sich auch mit seinen 86 Jahren nicht nehmen, dieser spannenden Sitzung beizuwohnen, da bekannterweise der neue Festvorstand für dieses Jahr gewählt wurde.

Außerdem nahm der Verein 26 neue Schützenbrüder in die Gemeinschaft auf. Unter anderem wurde durch den Vorsitzenden Ingo Wolter berichtet, dass beim Zapfenstreich, am Kommersabend und beim Vogelschießen der Verein vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr aus Emsdetten begleitet wird. Die nächsten Termine sind das Fahne wegbringen am 7. Mai (Samstag) und das Rosenmachen durch die Vereinsdamen am 21. Mai (Samstag) in der Gaststätte Kock.

Dann kam der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung der Schützen: Die Wahl des Festvorstandes. Gewählt wurden: Oberst Dirk Schulte-Mesum, Hauptmann Gerrit Thiemann, die Adjutanten Peter Schürmann und Maximilian Potthoff, die Königsoffiziere Robin Neumann und Max Oelerich sowie die Fahnenträger Lars Oelerich, Jannes Engels und Carl Kötterheinrich.

Bei bester Stimmung wurde die Versammlung schließlich beendet und es ging zum gemütlichen Teil über. „Wir freuen uns, mit unserem neuen Festvorstand und allen Schützenbrüdern und Vereinsdamen auf unser kommendes Schützenfest an den Pfingstfeiertagen“, schreibt der Verein.