Große, zentrale Flächen und möglichst wenig Suchverkehr

Ochtrup

In Ochtrups Altstadt soll es gute Parkmöglichkeiten geben, aber auch die Aufenthaltsqualität muss stimmen. Das hat das Team von Stadtplaner Jens Rümenapp vom Büro Gertz Gutsche Rümenapp aus den verschiedenen Beteiligungsformaten zum Verkehrskonzept als Zielsetzung mitgenommen. In einer gemeinsamen Sitzung des Bau- sowie des Infrastrukturausschusses am Montagabend präsentierte Rümenapp erste Ideen und Empfehlungen für ein Parkraumkonzept.

-stev-