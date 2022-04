Großes Interesse an der Briefwahl

Ochtrup

Das Interesse an der Briefwahl für die Landtagswahl am 15. Mai (Sonntag) ist groß. Über 20 Prozent der Wahlberechtigten haben ihren Stimmzettel bereits beantragt. Auch weil es sehr einfach ist. Täglich werden es mehr, wie der Zulauf im Briefwahlbüro in der Stadthalle zeigt.

Von Marion Fenner