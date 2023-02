Großreinemachen in Vogelwohnung

Nistkästen erfreuen sich großer Beliebtheit bei Vogelfreunden. Damit sie aber auch angenommen werden, müssen sie jährlich gesäubert werden. Rainer Kappelhoff hat etliche davon rund um seinen Hof aufgestellt und sieht es als Beitrag an die Natur. Der Welbergener beobachtet seitdem eine hohe Vogelartenvielfalt. Wichtig ist, die Kästen sauber zu halten.

Mit einer Maurerkelle und einem kleinen Eimer macht sich Rainer Kappelhoff an die Wohnungsentrümpelung. Sportlich, will man meinen, so ausgerüstet ein ganzes Haus leer zu räumen. Doch die Bewohner sind sehr klein und die Arbeit ist im Handumdrehen erledigt. Es geht um Vögel und Nistkästen. Jetzt ist die Zeit, um sie zu säubern, damit die Tiere die künstliche Brutstätte auch annehmen.