Ochtruper Musiker David Vidano tritt bei Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit auf

Ochtrup

Der Tag der Deutschen Einheit jährt sich am Sonntag zum 31. Mal. Der Feiertag wird in dieser Woche in Halle an der Saale zelebriert. Bei der Abschlussveranstaltung am 3. Oktober, die live auf NTV übertragen wird, darf der Ochtruper Musiker David Vidano ein thematisch passendes Lied zum Besten geben. Von dem Auftritt erhofft er sich unter anderem einen Karriereschub.

Von Marion Fenner