Der Rathaussturm ist nicht bloß die symbolische Schlüsselübergabe an das Kinder-Dreigestirn. Mittlerweile ist er zu einer karnevalistischen Großveranstaltung für die ganze Familie geworden. In der bis auf den letzten Platz gefüllten Stadthalle gab es viel Programm und eine Premiere.

Volles Haus, tolle Stimmung und die Stadtverwaltung im hölzernen Käfig: Richtig, es kann sich nur um den Rathaussturm und den darauffolgenden Kinderkarneval in der Stadthalle handeln. Bunt und kreativ kostümiert tummelten sich am Sonntag Klein und Groß auf der Veranstaltung des KCN. Es waren auch Abordnungen aus den Partnerstädten zu Gast. Für die Polen aus Wieluń war es eine Premiere.

Nachdem das Kinderdreigestirn den symbolischen Rathausschlüssel von Bürgermeisterin Christa Lenderich überreicht bekommen hatte, marschierten die Jecken von der Blaskapelle Gust angeführt in die sehr gut gefüllte Stadthalle ein.

„ »Lasst uns hier und heute ein paar fröhliche Stunden verbringen.« “ Prinz Thorsten I.

„Überall auf der Welt herrscht Krisenstimmung“, sagte Prinz Thorsten I. in seiner Begrüßung. „Lasst uns hier und heute ein paar fröhliche Stunden verbringen.“ Damit waren die gut 75 000 Gäste, so hatte Show-Act Josef Hassing grob überschlagen („Es werden minütlich immer mehr“), einverstanden. In den vergangenen Jahren ist die Veranstaltung immer weiter gewachsen. Manch ein Jeck ziehe den Sonntag sogar dem Rosenmontag vor, hieß es in der Halle. Andere nutzten die Veranstaltung zum Aufwärmen für das heutige große Finale auf der Straße.

Die Küken- und die Kidsgarde eröffneten viel applaudiert mit ihren Tanzeinlagen das Programm. Der obligatorische Cancan fand bei den französischen Gästen aus Estaires Anerkennung, doch trotz sympathisch gemeinten Aufforderungen lehnten sie ein Mitmachen ab. Die KCN Boys traten als Sieben Zwerge auf – eine schweißtreibende Angelegenheit unter den Ganzkörperkostümen. Die neckischen Anmerkungen Sebastian Schneuings hatten logischerweise die Zugabeforderung seitens des Publikums zur Folge.

„ »Steht auf! Vom Sitzen gibt es Falten am Po!« “ Josef Hassing

„Steht auf! Vom Sitzen gibt es Falten am Po!“ Spätestens diese Aufforderung Josef Hassings saß. Die zunächst in der Masse noch verhalten mitmachenden Jecken schunkelten jetzt oder sangen Schlagersongs mit. Damit war das Feld bestellt für die Erste Garde und die Juniorengarde und ihren Tänzen. Sie, die „Five Seasons“ und die Kidsgarde zeigten zum Schluss des Programms noch Showtänze, ebenso wie die 2017 gegründeten Grauen Funkenmariechen aus Welbergen. Sie entführten das Publikum in eine musikalische Zeitreise. Im Anschluss feierten die Jecken noch lange weiter.

Premiere für Wieluńer

Erstmals ist eine Delegation aus Wieluń der Einladung zum Ochtruper Karnevalswochenende gefolgt. „Wir sind überrascht, dass Kinder und Erwachsene so zusammen feiern. Auch die Sache mit der Schlüsselübergabe und das Holzgefängnis ist neu für uns“, sagte Dariusz Kowalczyk, Schulleiter der Gesamtschule „ZS 2“. In seiner Heimat feiere man Karneval eher im kleinen Kreis und die jeweiligen Altersgruppen unter sich: „Auf jeden Fall nicht so groß wie hier. Eine solche Vielfalt gibt es in Polen nicht.“

Die Wieluńer nutzten die Gelegenheit und sprachen einen großen Dank an die Ochtruper und den Freundeskreis Städtepartnerschaften (FSO) aus, die seit Kriegsbeginn in der Ukraine mit ihren Spenden der dortigen Bevölkerung helfen und geholfen haben.