Grüne holen acht Prozent mehr Stimmen als 2017

CDU und Grüne waren gestern in Ochtrup in Feierstimmung, SPD und FDP leckten wunden nach der Niederlage. Die CDU verbuchte in der Töpferstadt die meisten Stimmen für sich, die Grünen legten deutlich zu.

„Nordrhein Westfalen hat Hendrik Wüst und der CDU das Vertrauen ausgesprochen. Die ersten Hochrechnungen zeigen, dass die CDU stärkste Kraft ist und damit einen klaren Auftrag zur Bildung einer Regierung hat“, freut sich Andrea Eiling, Vorsitzende der Ochtruper Christdemokraten. Das Wahlergebnis sei ein wichtiger Vertrauensbeweis und bestätigte die Arbeit der CDU-geführten Landesregierung der vergangenen fünf Jahre. Wüst habe mit großem Einsatz gekämpft und mit Bürgernähe und Kompetenz verdient gewonnen. Eiling gratuliert auch Christina Schulze Föcking, die in der Töpferstadt über 50 Prozent der Stimmen erhielt. Sie sei mit wahnsinnig großem Einsatz für ihre Heimat unterwegs und vertrete stark die Themen der Region und Interessen der Kinder. „Es ist ein super Ergebnis für die CDU, auch hier vor Ort in Ochtrup“, so die Vorsitzende.

So hat Ochtrup gewählt. Foto: Grafik

Zweiter Gewinner des Abends sind die Grünen. Alexandra Schoo, Sprecherin des Ortsvereins der Grünen, erklärte, dass die Partei sich diesen Erfolg hart erarbeitet habe. Der Trend, dass die Wähler eine Veränderung wollen, habe sich bei den vergangenen Wahlen abgezeichnet. Die Grünen sind in Ochtrup die einzige Partei, die bei den Erststimmen einen Gewinn gegenüber der Landtagswahl von 2017 in Ochtrup für sich verbuchten. Die Bürgerinnen und Bürger hätten Vertrauen in grüne Politik. Nun sei es spannend, wie es weitergehe. Ohne die Grünen sei eine Regierung im Land nicht möglich.

Deutliche Niederlagen

Weniger in Feierstimmung war gestern Abend Sarah Lahrkamp, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins: „Das war eine Niederlage, wir haben uns mehr gewünscht.“ Die SPD mit ihrem Kandidaten Stevens Gomes hätte einen sehr intensiven und engagierten Wahlkampf betreiben, leider jedoch nicht mit dem gewünschten Erfolg. Hermann Holtmann von der FDP räumte gestern Abend ebenfalls eine deutliche Niederlage seiner Partei ein. Er bedauert es, dass die Freien Demokraten in Ochtrup nicht einmal fünf Prozent der Stimmen erhalten hätten. Im Wahlkampf sei seiner Auffassung nach zu wenig auf landespolitische Themen gesetzt worden. Sowohl der Ukraine-Krieg als auch die Corona-Pandemie hätten im Vordergrund gestanden. „Vielleicht nehmen uns einige Wähler auch die Teilnahme an der Ampelkoalition in Berlin übel.“ Doch Holtmann ist überzeugt, dass es richtig war, in der Regierung Verantwortung zu übernehmen. „Die FDP muss sich jetzt wieder profilieren.“