Spagat zwischen Kindererziehung und Job

Ochtrup

Alleinerziehende leben oft im ständigen Spagat zwischen Beruf und Kindern. Das Familienzentrum St. Stephan hat in Kooperation mit der Diakonie West und dem Bistum Münster für Frauen in dieser Lebenssituation ein Angebot entwickelt. In einer Gruppe für Alleinerziehende können sie sich austauschen und gegenseitig stärken.