Der erste Bundestagswahlkampf: Gute Gespräche und lange Tage

Ochtrup

Die beiden Ochtruperinnen Alexandra Schoo (Grüne) und Sarah Lahrkamp (SPD) kandidieren für den Bundestag. In dieser Woche geht ihr erster Bundestagswahlkamp zu Ende. Im WN-Gespräch haben die beiden Frauen erzählt, wie sie die vergangenen Monate erlebt haben, was sie beeindruckt hat und welche Begegnungen ihnen in Erinnerungen bleiben werden.

Von Irmgard Tappe