Markus Ehling und Matthias Hölscher übergeben Spenden für Hilfsprojekt in Ghana

Ochtrup

In Deutschland haben Matthias Hölscher und Markus Ehling rund 13.000 Euro an Spenden gesammelt. Unter anderem kamen bei einer Haarschneide-Aktion des Ochtruper Friseurs 1300 Euro zusammen. Die beiden waren jetzt in Ghana, um mit der Summe das Projekt „Mariëtte‘s Child Care Hanukkah“ zu unterstützen und beim Bau eines Lagerhauses zu helfen.

Von Alex Piccin