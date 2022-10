Hardcore-Show und offene Bühne

Nach zwei Jahren ohne musikalische Indoor-Veranstaltungen hat das Jugendcafé Freiraum sich am Freitag erfolgreich an ein Konzert gewagt. Der Aufbau lief „wie am Schnürchen“ – dann sorgte aber eine überraschende Nachricht dafür, dass der Abend anders verlief als geplant.

Einen Versuch, an die Konzertzeiten vor der Pandemie anzuknüpfen, hat das Jugendcafé Freiraum am Freitagabend unternommen – mit Erfolg, wie die Organisatoren berichten.

Mit dem neuen Kollegen Fabian Walke im Team und einer Handvoll neuer ehrenamtlicher Helfer sei der Aufbau auch nach gut zwei Jahren Abstinenz von Indoor-Veranstaltungen „wie am Schnürchen“ gelaufen, zeigte sich Freiraum-Leiter Jörg Eßlage zufrieden.

Finger wundgetippt

Der Support-Act „Born Infected“ musste – nomen est omen – wegen einer Erkrankung den Gig absagen. „Mit kurzfristigen, coronabedingten Absagen muss man in Zukunft wohl immer rechnen“, sagte Jörg Eßlage. „Wir haben uns die Finger wundgetippt, doch so spontan ist es nicht gelungen, einen Ersatz zu finden. Da benötigen wir für die weiteren Veranstaltungen eine andere Herangehensweise in der Vorbereitung.“ „Born Infected“ seien auf jeden Fall eingeladen, an einem der nächsten Konzerttermine das Line-Up zu ergänzen.

Damit war gleich die Bahn frei für den Initiator des Konzertes. Mit „Bersten“ kündigten sich vier erfahrene Musiker der härteren Gangart an, die Freiraum-Bühne zu bespielen. Die Hardcore-Show startete gleich mit Volldampf durch, die Kölner Formation überzeugte mit dem ersten Akkord durch ihr Zusammenspiel. Den vier Musikern um den Sänger und Wahl-Och­truper Marco Kathalge merkte man an, dass sie in vorherigen Bands der Hardcore-Szene professionell auf Festivals und in Hallen im In- und Ausland Bühnenerfahrung gesammelt hatten.

Darbietungen unterschiedlichster Qualität

Mit „Nimmersatt“ präsentierten sie ihre neue EP erstmals live. Die EP, ein Kurzalbum, erscheint am 14. Oktober auf den gängigen Streamingdiensten, ist aber auch physisch als CD erhältlich. Auf der Setlist der Band standen aber noch etliche weitere Songs, die das Konzert vervollständigten.

Dennoch fehlte für einen gelungenen Abend die zweite Band, also initiierte „Bersten“ kurzerhand eine kleine „offene Bühne“ und stellte Instrumente für Musikerinnen und Musiker aus dem Publikum zur Verfügung. So kam es zum Ende des Abends zu Darbietungen unterschiedlichster Qualität, aber immer unter den professionellen Bedingungen, die das Jugendcafé auf seiner Bühne zu bieten hat.

Für Fabian Walke war es die erste Veranstaltung, an der er im Freiraum mitarbeitete. „Ich habe in der Vergangenheit bereits eine ganze Menge Konzerte in Borghorst, Neuenkirchen und Heek mitorganisiert“, berichte der Neuling. „Toll, zu sehen, welche Möglichkeiten wir hier im Freiraum für das Feld der Kulturarbeit haben.“

Bereits am 21. Oktober (Freitag) geht es weiter, dann hat sich „Hal Johnson“ angemeldet. Die Band hat bereits im August ein Akustik-Set beim „Chill&Grill“ abgeliefert und kommt nun als Vier-Mann-Formation sowie vollverstärkt mit ihrem Album „Seasons“.