Diese Absolventen der Städtischen Gemeinschaftshauptschule feierten am Mittwoch ihren Abschlussball in der Gaststätte Schwartbeck. Mit einem DJ-Team, gutem Essen und gekühlten Getränken feierten die Schüler und Schülerinnen den Start in einen neuen Lebensabschnitt.

MEHR ZUM THEMA Zeugnisübergabe an der Hauptschule Etwas Chaos ist gar nicht verkehrt