Klimaschützender Weg ist eingeschlagen

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, Damen und Herren des Rates, liebe Mitbürger:innen auch 2022 kann man seine Haushaltsrede getrost mit „Was für ein Jahr!“ beginnen. Nicht nur, dass die Corona-Pandemie immer noch nicht vorbei ist und mit dem Jahr 2022 ein weiteres viel zu warmes Dürrejahr zu Ende geht… Nein… am 24.Februar begann Russland einen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine und brachte Tod, Leid und Zerstörung über das Land. Dieser Krieg findet vor unserer Haustür statt. Daher verwundert es nicht, dass seine Auswirkungen bis hierher zu spüren sind.

Verglichen mit dem, was die Menschen in der Ukraine erleiden müssen, sind die Auswirkungen dieses Krieges für die Einwohner:innen Ochtrups natürlich überschaubar. Nichtsdestoweniger sind es diese unmittelbaren Auswirkungen für die Menschen die hier leben, um die wir uns gemeinsam und gegenseitig kümmern.

An dieser Stelle gilt unser Dank zunächst der Verwaltung und den vielen, vielen anderen an der Hilfe Beteiligten. Durch ihr unermüdliches Engagement ist es den Menschen, die aus der Ukraine vor der Vernichtung ihres Landes fliehen und zu uns kommen, hier in Ochtrup vielleicht wieder möglich, ein wenig Hoffnung zu schöpfen und Ruhe zu finden. Und auch die Transporte mit den Hilfsgütern nach Polen, die von hier organisiert und umgesetzt wurden, sind ein leuchtendes Beispiel für die Hilfsbereitschaft, die viele Ochtruper:innen in Zeiten der Not an den Tag legen.

Aber auch den vielen Menschen, die weiterhin aus anderen Ländern zu uns kommen, in der Hoffnung, hier ein besseres Leben zu finden, steht Ochtrup weiterhin mit Rat und Tat zur Seite.

Der Krieg hatte aber noch weitere Auswirkungen. Die Preise für Energie stiegen innerhalb kürzester Zeit in Höhen, die für viele Menschen nicht mehr tragbar sind und so sehen wir es mit großem Wohlwollen, dass energiepolitisch ein Ruck durch die Ochtruper Kommunalpolitik geht. Mehr Photovoltaik überall, der Netzausbau soll entschlossener vorangetrieben werden uvm. Darin sind sich alle Fraktionen hier im Rat einig. Das einstimmig beschlossene Budget in Höhe von 50 000 Euro für niedrigschwellige Klimaschutzprogramme mit den Schwerpunkten Gründächer, Zisternen und – das war uns besonders wichtig – Balkon-Solarkraftwerke zur sofortigen Entlastung der Ochtruper:innen, zeugt von diesem nun vorhandenen politischen Willen, etwas zu verändern. Im letzten Jahr fand sich für ähnliche Anträge noch keine Mehrheit.

Hier ist es wie überall. Fossile Energie war anscheinend in den letzten Jahren einfach immer noch zu billig und nur über ein Preissignal erreicht man wirkliches und zügiges Umdenken. Wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, dass die Erde sehr bald für uns Menschen nicht mehr bewohnbar sein könnte, reichen offenkundig leider nicht aus.

Der willkommene Nebeneffekt, dass auch unsere Stadt ihren Teil dazu beiträgt von Diktatoren, Kriegstreibern und menschenverachtenden Regimen unabhängig zu werden, kommt noch obendrauf.

Aber es bleibt eine Menge zu tun. In Ochtrup liegt die Eigenversorgungsquote mit erneuerbarem Strom bei 93 Prozent. Ochtrup könnte sich – was den Strom betrifft – also fast komplett selbst mit erneuerbaren Energien versorgen. Verglichen allerdings mit vielen unserer Nachbarkommunen, teils mit Quoten von über 400 Prozent, ist das natürlich ein Witz. Denn gerade Ochtrup als Flächenkommune im ländlichen Raum muss zu den Kommunen gehören, die Strom exportieren und nicht nur selbst verbrauchen, wollen wir die Energiewende schaffen.

Ochtrup hat sich ebenfalls dafür entschieden, sich dem Ziel des Kreises Steinfurt, bis 2040 klimaneutral zu werden, anzuschließen. Auch hier liegt noch einiges an Arbeit vor der Stadt, wie auch vor dem Kreis. Der Ausbau von Erneuerbaren Energien ist hier zentral – aber auch Mobilität ist ein wichtiges Stichwort. Wenn wir die Verkehrswende schaffen wollen, brauchen wir gute Schnellbusverbindungen zum Beispiel nach Rheine oder Bad Bentheim. Was wir nicht brauchen, und wo sich auch einiges an Geld einsparen ließe, ist der FMO. Gerade wieder in der Presse, weil wieder einmal Geld nachgeschossen werden muss. Hier sehen wir, wie auch unsere grüne Kreistagsfraktion, gute Möglichkeiten Geld zu sparen und so auch die Kreisumlage zu senken! Darauf könnten alle Bürgermeister:innen des Kreises mal hinweisen.

Denn nicht nur der Krieg in der Ukraine hatte Auswirkungen, sondern auch die Klimakrise zeigte durch den dritten Dürre- und Hitzesommer in Folge ihre zerstörerische Fratze. Auf unsere Initiative hin wird daher dem Hitzeschutzkonzept beim Ausbau des Schulzentrums eine besondere Bedeutung beigemessen. Es geht darum, die Schülerinnen und Schüler durch mehr Bäume, ein Frischluftkonzept und viele andere Maßnahmen vor den Auswirkungen dieser neuen Normalität der Klimakrise zu schützen. Das ist ein erster Schritt in Richtung Anpassung an die Klimakatastrophe. Denn die letzten Jahre haben mehr als deutlich gezeigt, was es bedeutet, wenn die durchschnittliche Temperatur um mehr als ein Grad steigt. Das ist die Welt in der wir jetzt schon leben. Eine Welt mit Hitze- und Dürreperioden auch im Münsterland oder mit Starkregenereignissen, die zu Katastrophen wie den Hochwassern im Ahrtal führen.

Aber natürlich ist es noch nicht zu spät, sich auch weiterhin für Klimaschutz einzusetzen. Damit es zumindest nicht schlimmer wird, als es jetzt schon ist. Ich komme hier nochmal zurück zum Thema Mobilität. Denn das ist natürlich nicht nur kreisweit relevant, sondern wir können auch hier in Ochtrup einiges tun. Und hier konnten wir feststellen, dass es tatsächlich eine Bereitschaft gibt, dem Auto ein wenig von dem Raum wegzunehmen, den es beansprucht und stattdessen den Alternativen wie dem Fahrrad zuzuschlagen. Dazu zählt nicht nur, dass wir Grüne angeregt haben, Autoparkplätze am Bahnhof nun Fahrrädern zur Verfügung zu stellen und die Verwaltung dieses Vorhaben zügig umgesetzt hat. Der beschlossene Antrag ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Wir möchten hier ausdrücklich auch den Antrag der FWO unterstützen, den Bau von Fahrradstraßen weiter voranzutreiben. Denn auch auf dem Land sollte niemand mehr gezwungen sein, auf ein Auto angewiesen zu sein, sondern die Wahl zwischen verschiedenen Formen der Mobilität haben. Gute Fahrradstraßen sorgen genau für dieses Mehr an Wahlfreiheit.

Bei allen Problemen, die es zur Zeit gibt und die viele Bürger:innen umtreiben: Den städtischen Haushalt hat das alles noch nicht vollends erreicht. Ochtrup steht weiterhin finanziell gut dar, was unserer diversifizierten und robusten Wirtschaft zu verdanken ist. Unsere Gewerbesteuereinnahmen sind 2021 und 2022 sogar so massiv gestiegen, dass wir erstmalig in der Geschichte „abundant“ sind und damit nicht mehr auf Schlüsselzuweisungen vom Land angewiesen sind. Dementsprechend können wir auch den anstehenden bzw. schon laufenden Investitionen, wie dem Ausbau des Schulzentrums und dem Neubau der Feuerwache relativ gelassen entgegen gehen.

Apropos Investitionen: Ochtrup investiert nicht nur viel in Beton sondern auch in Köpfe. Es werden viele junge Leute in der Verwaltung ausgebildet. Eine Tatsache die in Zeiten des demografischen Wandels nicht selbstverständlich ist und die wir hier noch einmal hervorheben wollen.

Außerdem arbeitet endlich ein Klimaschutzbeauftragter in Vollzeit in der Verwaltung und kümmert sich mit einer Vielzahl von Projekten und gemeinsam mit dem Umweltschutzbeauftragten darum, das unsere Lebensgrundlagen für die kommenden Generationen geschützt werden. Etwas das wir Grüne schon seit Jahren forderten.

Wir hoffen, das er in Zukunft dabei von jemandem unterstützt wird, der vor allem die Anpassung an die Klimakrise im Blick hat und weiter voran treibt. Denn über den Punkt, an dem Klimaschutz reicht, sind wir leider schon hinweg. Sehr wahrscheinlich werden wir die Pariser Klimaschutzziele wieder verfehlen. Uns erwartet also eine Welt die 2-3 Grad wärmer ist als heute. Darauf gilt es sich jetzt durch Maßnahmen wie Flächenentsiegelung, Frischluftschneisen, Beschattungen und vieles weitere vorzubereiten, auch hier in Ochtrup. Wir werden sicher darauf zurückkommen, im nächsten Jahr zu schauen, ob es den anderen Fraktionen sinnvoll erscheint.

In einer Welt mit so vernetzten, wechselseitigen Abhängigkeiten ist globales Denken und lokales Handeln wichtiger denn je. Gehen wir‘s an!