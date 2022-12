Risikopositionen und Luftbuchungen

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Lenderich, sehr geehrte Frau Beigeordnete Stening, sehr geehrter Herr Kämmerer Frenkert, geschätzte Mitglieder des Stadtrates, meine Damen und Herren der Verwaltung, verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, geschätzte Vertreter der örtlichen Presse,

die Rede zum Haushaltsplan des Jahres 2023 werde ich in diesem Jahr in zwei Teile unterteilen. Zuerst werde ich etwas zum Haushaltsplanentwurf in der jetzt vorliegenden Form und einigen Anträgen sagen und anschließend werde ich einige Ausführungen zur Kommunalpolitik und Verwaltung in Ochtrup machen.

Der Haushaltsplanentwurf für 2023 wird wohl eine breite Mehrheit im Rat finden. Der Haushaltsplan in der vorlegten Form unter Berücksichtigung der Anträge der Fraktionen, die hier eine Mehrheit gefundenen haben, schließt immer noch mit einem Überschuss ab. Aber: Der Haushaltsplanentwurf 2023 enthält sog. Luftbuchungen und Risikopositionen, die die CDU Fraktion mittragen wird, aber derer man sich bewusst sein muss. Deshalb möchte ich an dieser Stelle das Bewusstsein der Zuhörerinnen und Zuhörer, aber insbesondere der Ratsmitglieder kurz schärfen.

Eigentlich schließt der Haushaltsplanentwurf 2023 – betriebswirtschaftlich betrachtet – mit einem Defizit. Nach meinen überschlägigen Berechnungen müsste dieser Verlust rund 2,9 Mio. Euro betragen. Der Kämmerer hat in diesen Haushaltsplanentwurf – zurecht – Ergebnisverbesserungen – Aktivierungen von Aufwendungen und Mindereinnahmen – sogenannte Isolierungen wegen der Covid-19-Pandemie und des Ukrainekrieges in Höhe von rund 3,3 Mio. Euro vorgenommen. Selbst die Bürgermeisterin hat in ihrer Rede zur Haushaltseinbringung schon daraufhin gewiesen, dass der Haushalt hierdurch geschönt ist.

Man kann es auch noch anders formulieren. Wir übertragen Lasten auf Folgejahre. Bleibt nur zu hoffen, dass der städtische Haushalt für 2025 genügend Eigenkapital ausweist und die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker dann genügend Verantwortungsbewusstsein haben, um die sog. Bilanzierungshilfe in Höhe von wahrscheinlich mehr als 5 Mio. Euro erfolgsneutral mit dem Eigenkapital zu verrechnen. Eine andere Entscheidung würde bedeuten, dass Lasten, die eigentlich jetzt von den Einwohnerinnen und Einwohnern zu tragen wären, auf die Jahre 2025 bis 2075 verschoben werden. Selbst die Generation unserer Enkel müsste sich dann mit den Problemen „Covid 19“ und „Ukraine-Krieg“ zumindest finanziell befassen.

Der Haushaltsplanentwurf 2023 prognostiziert im Ergebnisplan für den Zeitraum 2021 bis 2026 eine Steigerung der Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rund 29 Prozent. Alleine von 2022 auf 2023 soll es zu einer Erhöhung der Einnahmen um rund 4 Mio. Euro = 13,25 Prozent kommen und das ohne Erhöhung der Hebesätze für die Kommunalsteuern. In diesem Haushaltsansatz ist sehr viel Hoffnung enthalten. Man kann die Hoffnung haben, dass die Schätzung der Kämmerei am Ende der Realität standhält – wir hoffen das auch! Man kann angesichts der sich eintrübenden Wirtschaftsentwicklung aber auch skeptisch sein. Ein Haushaltsrisiko, welches von uns allen sehenden Auges mitgetragen wird.

Der Stellenplanentwurf für 2023 sah einen Zuwachs von 15,9 Stellen vor. Die Gewerkschaft Verdi forderte bereits im November 2022 eine Tariferhöhung für die Beschäftigten in den Kommunen von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro. Jetzt wissen wir alle, dass nach den Tarifverhandlungen die Gehaltsanpassungen geringer ausfallen werden, als ursprünglich von den Gewerkschaften gefordert.

Die Stadtverwaltung rechnet im Haushalt 2023 bei den Steigerungen der Personalkosten zwar mit einer Steigerung von mehr als 10 Prozent, rechnet man aber die neuen Stellen, die Übernahme von Azubis und die Höhergruppierungen raus, bleiben drei Prozent für die Tariferhöhung. Der Kämmerer begründet diese geringe Steigerung mit der Tatsache, dass nicht alle Stellen am 1. Januar 2023 besetzt sind und auch die Tariferhöhung wahrscheinlich nicht zum 1. Januar 2023 in Kraft treten würde. Das ist insoweit nachvollziehbar. Dennoch ergibt sich das Risiko, dass die Stellen doch schneller besetzt werden können, als die Verwaltung es offensichtlich erwartet und der Tarifabschluss höher ausfällt als prognostiziert. Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn die geschaffenen Stellen so schnell wie möglich besetzt werden könnten. Sie sollen besetzt werden, sonst bräuchte man sie nicht zu schaffen. Hier liegen also auch Risiken, die in 2023 zu einem schlechteren Ergebnis des Haushalts führen könnten. Auch diese Risiken trägt die CDU sehenden Auges mit. Hinsichtlich der unbesetzten Stellen und der Probleme bei der Rekrutierung von Personal, fordert die CDU von der Verwaltung erneut einen Personalentwicklungsplan, der auch die Möglichkeiten weiterer Digitalisierungen und Home-Office-Lösungen abbildet.

Die Finanzaufwendungen der Stadt sollen in 2023 um 133 000 Euro steigen und dann ab 2024 wieder sinken. Die Schulden der Stadt werden von 2017 bis 2023 um 37,7 Mio. Euro (mehr als 400 Prozent) steigen. Die zehn Millionen Euro aus dem CDU-Antrag sind da noch nicht drin.

Die Zinsbelastung beträgt rechnerisch 0,96 Euro der Schulden. Angesichts der Tatsache, dass alleine in 2023 neue Darlehen in Höhe von 9,6 Mio. Euro aufgenommen werden und die EZB bereits mehrfach die Zinsen angehoben hat, scheint die Schätzung der Zinsaufwendungen auf optimistischen Annahmen zu beruhen. Ein weiteres Risiko, dessen man sich bewusst sein muss.

Laut Haushaltsplanentwurf steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 2022 zu 2023 um rund 849 000 Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 9,25 Prozent. Angesichts der Preisentwicklung im allgemeinen und der Entwicklung der Energiekosten im Besonderen erscheint diese Schätzung am unteren Rand des Vertretbaren.

Ich fasse zusammen: Die Steuereinnahmen sind angesichts der Konjunkturaussichten mit einer Steigerung von 29 Prozent sehr optimistisch geschätzt. Die Personalkosten weisen trotz des Stellenaufwuchses und der zu erwartenden Tarifabschlüsse eine geringe Steigerung aus. Die Finanzaufwendungen sind angesichts der Zinswende und der wachsenden Schulden gering angesetzt. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen würde man unter dem Eindruck der allgemeinen Inflation und der Entwicklung der Energiekosten andere Steigerungsraten erwarten.

Der Haushaltsplanentwurf 2023 ist somit eine sehr optimistische Planung. Sollten sich nur wenigen Annahmen anders entwickeln als geplant, könnte das Jahr 2023 auch mit einem erheblichen Verlust abschließen, was den Handlungsspielraum der Stadt in der Zukunft deutlich einschränken würde. Dennoch stimmt die CDU-Fraktion dem Haushaltsplanentwurf 2023 zu, weil wir zuversichtlich hoffen, dass die Annahmen der Kämmerei, wie auch in der Vergangenheit, im Wesentlichen zutreffen und der Haushalt 2023 im Ergebnis mindestens mit einer schwarzen Null abschließt.

Zu den Anträgen möchte ich nur wenige Anmerkungen machen: Zuerst freue ich mich, dass von fast allen Fraktion konstruktive Anträge gemacht worden sind. Ich glaube, dass die Anträge, die hier eine Mehrheit gefunden haben – egal von welcher Fraktion sie eingebracht worden sind – Ochtrup noch ein Stück weiter voranbringen bzw. die kleine Welt von Ochtrup ein Stück besser machen.

Positiv herausstreichen möchte ich, dass die SPD unserem Antrag zum Stadtpark nicht nur in wesentlichen Teilen zugestimmt hat, sondern diese Zustimmung zu einem Antrag einer anderen Fraktion so auch in ihrem eigenen Antrag formuliert. Lieber Herr Kersting, dass hätte es so unter ihrem Vorgänger nicht gegeben. Ich hoffe, dass wir auf dieser Basis noch viel Positives für die Stadt Ochtrup bewirken können.

Unser Antrag für das Zehn-Millionen-Euro-Ankaufsprogramm, der hier auch eine Mehrheit gefunden hat, ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung der Stadt. Am Donnerstag, vorherige Woche erhielt ich eine e-mail von der CDU-Fraktion im Regionalrat zum Thema Regionalplan. Nach dem neusten Entwurf stehen der Stadt Ochtrup für die weitere Entwicklung bis 2045 für Gewerbegebiete bis zu 95 ha und für Wohngebiete bis zu 26 ha als Potenzialbereiche zur Verfügung. Die Ausweisung von neuen Gewerbegebieten für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben ist wichtig für die Stabilisierung der Gewerbesteuereinnahmen und die Schaffung weiterer Arbeitsplätze vor Ort. Die Ausweisung von neuen Wohngebieten ist wichtig, um dringend benötigten zusätzlichen Wohnraum für eine wachsende Bevölkerungszahl nicht nur über die sog. Nachverdichtung schaffen zu müssen. Leider haben Bürgermeister Hutzenlaub und Bürgermeisterin Lenderich seit 2009 keinen Quadratmillimeter Gewerbefläche erworben. Daher ist unser Zehn-Millionen-Antrag so wichtig. Jetzt müssen die Flächen in den Potenzialbereichen erworben werden. Frau Lenderich! Setzen sie endlich Nr. 4 ihres 24 Punkte Plans aus dem Wahlkampf um! Erschließen sie Gewerbegebiete! Sorgen sie für Neuansiedlungen! Die CDU-Fraktion hilft ihnen gerne dabei! Neue Gewerbebetriebe sind der Schlüssel zu Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer und zu mehr Arbeitsplätzen, die den Anteil an der Einkommensteuer erhöhen.

Erfreulich ist, dass wir mit der Verbesserung der Sicherheit der Fahrradfahrer vorankommen ohne dabei gleich gewaltige Summen zu verausgaben. Im Ziel sind wir uns glaube ich einig. Die Sicherheit der Radfahrerinnen und Radfahrer, der Schülerinnen und Schüler in der Stadt ist uns wichtig. Dafür Fahrradstraßen zu installieren macht durchaus Sinn. Wir glauben allerdings, dass die Ideen der FWO weit über das Ziel hinausschießen. Wir haben deshalb gerne dem Ansinnen der SPD zugestimmt, neben der bereits im Vorjahr beschlossenen Hellstiege in 2023 auch die Lindhorststraße und die Lindenstraße zu Fahrradstraßen umzubauen Für den Ausbau soll ein angemessener Standard etabliert werden, bei dem die Kosten in einem vertretbaren Rahmen bleiben. Die Hellstiege, die Lindhorststraße und die Lindenstraße sind im Vergleich zu anderen Straßen in Ochtrup voll funktionsfähig. Hier reichen Lösungen mit Schildern und Piktogrammen aus, die mit dem Budget der Stadt Ochtrup pfleglich umgehen und daher in Zukunft zu einem Standard für den Ochtruper Fahrradstraßen werden sollten. Hier kann man mit jeweils 50 000 Euro schon viel Gutes erreichen. Darüber hinaus können die Planungen für die Laurenzstraße dann auch noch den Weg weisen, wie man die Laurenzstraße attraktiver und sicherer für die Radfahrer umbaut.

Unser Antrag zum Stadtstraßen- und Naherholungswegeausbau hat – wie erwartet – keine Mehrheit gefunden. Was sehr schade ist! Gerade bei den Stadtstraßen haben die Einwohnerinnen und Einwohner, die die Ausbaukosten schon bezahlt haben, einen Anspruch auf zeitnahen Ausbau. Ich erinnere daran, dass die SPD mit den Argumenten „die Stadt baut nicht schnell genug aus“ und „die Einwohnerinnen und Einwohner haben einen Anspruch“ vor vielen Jahren schon mal Wahlkampf gegen die damalige CDU- Mehrheit gemacht hat.

Leider konnten wir uns mit unserem Antrag auch bei der Erhöhung des Ansatzes für den Unterhalt der Straßen nicht durchsetzen. Jeder weiß, dass die Kosten leider steigen, so dass bei einem nahezu konstanten Haushaltsansatz die Strecke, die unterhalten werden kann, kürzer wird oder das Unterhaltungsniveau insgesamt sinkt. Selbst das Argument, dass die Naherholungswege in den Bauerschafte das Rückgrat der Fahrradwegeinfrastruktur in den Bauerschaften sind, konnte bei den ansonsten fahrradaffinen Fraktionen FWO und Bündnis 90/Grüne nicht verfangen. Bitte nehmen Sie endlich die Scheuklappen ab. Die vormaligen Wirtschaftswege, heute Naherholungswege sind nicht nur für die CDU und auch nicht nur für die Landwirte. Noch mal: Die Landwirte in den Bauerschaften sind nicht abhängig von den Wirtschaftswegen. Die kommen mit ihren Schleppern auch mit Feldwegen zurecht. Die Naherholungswege dienen überwiegend dem Schülerverkehr und den Fahrradfahrern.

Ich werde nun noch einige Ausführungen zur Kommunalpolitik und zur Kommunalverwaltung im Allgemeinen machen. Als Erstes freut sich die Fraktion, dass es der Ochtruper Kommunalpolitik nach einem Anlauf von mehr als zehn Jahren gelungen ist, den Baubetriebshof endlich an die Stadtwerke zu übertragen. Zumindest ist dieser Beschluss gefasst, wir werden ihn umsetzen. Dieser Schritt war lange überfällig und betriebswirtschaftlich dringend geboten. Nun ist es endlich gelungen, diese Entscheidung zu treffen. Ich denke, dass wir die ersten positiven Auswirkungen dieser Entscheidung bei der Effizienz des Baubetriebshofes noch vor Ablauf dieses Jahrzehnts bemerken werden.

Nun möchte ich noch ein paar Worte zur Haushaltsrede der Bürgermeisterin verlieren. Immer wieder beklagen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Kämmerinnen und Kämmerer die Belastungen, die ihnen durch den Kreis, den Landschaftsverband, das Land und den Bund aufgebürdet werden. Ganz besonders in der Kritik steht hierbei immer wieder die Kreisumlage. Natürlich muss man die Möglichkeiten der Einflussnahme auf den Kreishaushalt nutzen. Diesen Einfluss kann man/muss man sicherlich über Stellungnahmen und Ähnliches geltend machen … und die Einflussnahme bewirkt ja auch etwas. Seit vielen Jahren kommen die verschiedenen Landräte mit Hebesätzen für die Kreisumlage „um die Ecke“, die dann am Ende vom Kreistag zurechtgestutzt werden.

Aber: Das jährlich wiederkehrende, quasi schon ritualisierte Jammern der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister geht mir schon ein bisschen auf die Nerven. Das sieht bei Einigen mittlerweile wie ein Ablenkungsmanöver aus, um von der eigenen Unzulänglichkeit, den Haushalt im Griff zu behalten, abzulenken. Die Höhe der Kreisumlage ist die Höhe der Kreisumlage, das ist so wie der Abzug von Steuern und Sozialabgaben vom Bruttogehalt. Letztendlich bekommen die Stadt Ochtrup und seine Einwohnerinnen und Einwohner für die Kreisumlage Leistungen des Kreises. Außerdem können wir die Höhe der Umlage direkt ohnehin nicht beeinflussen. Niemand von uns kann auf Dauer ohne negative Folgen mehr Geld ausgeben, als ihm Netto (also nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben) verbleibt. Gleiches gilt für die Städte und Gemeinden. Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, Kämmerer und Kämmerinnen müssen endlich zur Kenntnis nehmen – und zwar ohne ritualisiertes Wehklagen -, dass sie mit dem Geld nach Abzug der Kreisumlage auszukommen müssen und auf dieser Basis den kommunalen Haushalt planen müssen.

Zum Klagen über die Kreisumlage kommt jetzt in Ochtrup auch noch das Beweinen der ausbleibenden Schlüsselzuweisungen hinzu. Ochtrup ist abundant, d.h. unsere Steuerkraft nach der Berechnungslogik des Gemeindefinanzierungsgesetzes ist so hoch, dass wir keine Schlüsselzuweisungen mehr bekommen. Um klarzustellen: Der Städte- und Gemeindebund hat bereits vor Jahren darauf hingewiesen, dass „abundant“ nicht gleichbedeutend mit „reich“ ist. Unsere Steuerkraft ist aber im Vergleich zu anderen Kommunen in NRW so hoch, dass wir keine Zuweisungen mehr bekommen. Ich finde, wir sollten endlich das Wehklagen über Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen einstellen. Ochtrup ist erfolgreich und das ist auch gut so!!! Wäre hier die richtige Aussage. Wenn man mehr Steuern oder mehr Kreisumlage zahlen muss, war man erfolgreich. Darüber darf man sich freuen.

Ähnliches gilt bezüglich des Jammers hinsichtlich der Schlüsselzuweisungen. Es ist falsch. Die Schlüsselzuweisungen sind Hartz IV oder Bürgergeld für Kommunen. Wenn man erfolgreich war oder ist, werden sie gestrichen. Wir freuen uns über jeden Hartz IV-Leistungsbezieher, der es schafft, aus dem Leistungsbezug durch erfolgreiche Arbeit herauszukommen und ärgern uns über Jene, die es ablehnen zu arbeiten, weil ihnen dann die Sozialleistungen gekürzt oder gestrichen werden. Gleichzeitig beklagt sich die Bürgermeisterin der Stadt darüber, dass die Stadt Ochtrup keine Schlüsselzuweisungen mehr erhält, anstatt sich darüber zu freuen, dass die Stadt, ihre Einwohnerinnen und Einwohner sowie ihre Gewerbetreibenden so erfolgreich sind, dass wir keine Schlüsselzuweisungen mehr bekommen. Wir sollten endlich anfangen optimistisch in die Zukunft zu schauen. Ochtrup ist auch ohne Schlüsselzuweisungen gut aufgestellt.

Diesen Optimismus und ein positives Denken vermisse ich leider zum Teil bei der Stadtverwaltung. Sehr häufig mussten sich die Ratsmitglieder in den letzten Jahren anhören, was alles nicht geht. Das gilt für Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmerinnen und Unternehmer. Es wird dargestellt, was nicht geht. Rathausöffnung geht nicht wegen Covid 19. Hierfür haben Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmerinnen und Unternehmer kein Verständnis. Der Handel, die Industrie und die Dienstleister konnten es; sie halten ihre Betriebe trotz Covid 19 am Laufen und die Läden offen. Diese oder jene Ansiedlung oder Erweiterung geht nicht, weil die Bezirksregierung, der Kreis oder wer auch immer Bedenken hat oder dagegen ist. Die Digitalisierung geht nicht wegen Datenschutz und Home-Office geht nicht wegen nicht ausreichender Digitalisierung, also auch wegen Datenschutz. Ganz krass wird es, wenn Anfragen von ansiedlungswilligen Unternehmerinnen und Unternehmer gar nicht mehr beantwortet werden und diese dann nach Wettringen umsiedeln. Die Liste der Dinge, die nicht gehen, z.Zt. nicht gehen oder vielleicht erst später (wann auch immer) gehen, ließe sich beliebig verlängern. Auch die Liste der Gründe ist unendlich. Zumeist sind es Covid 19, Kreis, Bezirksregierung, Europa oder Personalmangel.

Liebe Bürgermeisterin! Uns interessiert nicht so sehr was NICHT geht. Uns interessiert was geht und was gehend gemacht werden kann. Wenn es Schwierigkeiten gibt, interessiert uns, wie Sie mit uns gemeinsam diese Schwierigkeiten überwinden können. Wir helfen Ihnen gerne, wenn es darum geht Ochtrup nach vorne zu bringen, es besser zu machen. Dinge, die nicht gehen, bringen die Stadt, die Einwohnerinnen und Einwohner, die Unternehmerinnen und Unternehmer nicht weiter. Diese Dinge verursachen vor allem Stillstand und Pessimismus. Frau Lenderich! Im Wahlkampf haben Sie mit Unterstützung der Freien Wähler Ochtrup und der Freien Demokraten Ochtrup einen 24-Punkte-Plan für Ochtrup präsentiert. In dem Plan standen nur Dinge, die sie zusammen mit ihren Unterstützerinnen und Unterstützern machen wollten und keine Dinge, die Sie verhindern wollten oder die nicht gehen. Fangen Sie endlich an, diese Punkte umzusetzen. Den ersten Punkt, nämlich die Haushaltsplanaufstellung, haben Sie ja nun schon drei Mal geschafft. Bitte bearbeiten Sie auch endlich die anderen Punkte. Wir wollen endlich die Stadt mit Optimismus voranbringen, Projekte, die gehen umsetzen und bei Projekten, bei denen es Schwierigkeiten gibt, diese Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. Was nicht geht, wissen wir nun schon zu genüge.

Liebe Ratsmitglieder, dieser Haushalt spiegelt die schwierige Finanzlage der kommunalen Haushalte in einer Lage mit multiplen Krisen wider. Er enthält zahlreichen Risiken, unterlässt es aber dennoch nicht, Investitionen in die Infrastruktur in einem erheblichen Umfang vorzunehmen. Die CDU-Fraktion wird dem Haushalt zustimmen. Auch und besonders, weil in ihm wichtige Projekte enthalten sind, die die Stadt sinnvoll weiterentwickeln. Ein besonderer Dank gilt – wie in jedem Jahr - unserem Kämmerer, Herrn Frenkert, der einen Teil seiner Freizeit geopfert hat, um uns in einer Fraktionssitzung den Haushalt zu erklären und ihn mit uns zu diskutieren. Danken möchte ich auch der ersten Beigeordneten Frau Stening, die, wie der Kämmerer, uns zu jeglichen Themen in Ausschüssen und Rat bei der Vorbereitung der Sitzungen, auch telefonisch immer für Rückfragen und für zusätzliche sachdienliche Informationen zur Verfügung steht. Unser Dank gilt natürlich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadtverwaltung, dem Baubetriebshof, den Stadtwerken und der OST, die alle mit ihrer Tätigkeit einen wichtigen Beitrag für lebenswertes Ochtrup leisten.

Außerdem nutze ich wie immer die Gelegenheit, mich bei den vielen ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt Ochtrup, insbesondere bei den Verantwortlichen in den Vereinen, Kirchen und Vereinigungen sowie bei der Feuerwehr zu bedanken. Dieser Dank gilt in diesen Zeiten ganz besonders den Einwohnerinnen und Einwohnern, die sich bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise engagieren. Die CDU-Fraktion bedankt sich bei ihnen für ihre tatkräftige Arbeit zum Wohle unserer Stadt und für ihren unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz für unsere Einwohnerinnen und Einwohner. Ohne ihr Engagement und ihr Arbeit wäre die Stadt Ochtrup in der jetzigen Form nicht denkbar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!