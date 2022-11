Heftige Welle steht bevor

Der Höhepunkt soll erst noch kommen: Grippe- und Erkältungsviren haben in den vergangenen Wochen viele Menschen in Ochtrup das Bett hüten lassen. Und es kann noch schlimmer werden. Der Grund ist einfach erklärt. Ärztesprecher Dr. Sebastian Gesenhues empfiehlt dringend eine Impfung.

Die Grippewelle hat Ochtrup fest im Griff. Zumindest ergibt sich landläufig dieses Gefühl, wenn man sich im Bekannten- und Kollegenkreis so umhört. Viele zeigten in den vergangenen Wochen oder noch immer leichte bis schwere Krankheitssymptome, die auf eine Grippeinfektion hinweisen können. Eine erhöhte Anzahl Erkrankter hat auch die Ärzteschaft in Ochtrup und Metelen festgestellt, wie ihr Sprecher, Dr. Sebastian Gesenhues, bestätigt. Man müsse allerdings differenzieren.