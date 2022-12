Heiligabend auf dem Lande

Meine Kindheitsjahre habe ich in den frühen 70er-Jahren in der Ochtruper Bauernschaft Lau-Brechte auf einem Pachthof nahe der bekannten Zollhäuser verbracht. Am Heiligabend war es üblich, dass am frühen Abend zunächst der Gottesdienst in der Lambertikirche besucht wurde. Nach dem Gottesdienst durften meine vier Geschwister und ich die Krippe bestaunen, die damals noch am rechten Kirchenschiff direkt zur Ausgangstür Richtung Gaststätte Kock aufgebaut war. Die Krippe haben wir als besonders schön und spannend empfunden, weil die Heilige Familie in einer Grotte aufgebaut war und die Tiere sich hauptsächlich in der Landschaft vor der Krippe versammelt haben.

Carrera-Bahn

Nach dem Weihnachtsgottesdienst ging es dann zurück zum Hof, um dann direkt sämtliche Ställe mit Weihwasser einzusegnen. Dazu gehörten der Kuhstall und der Schweinestall sowie der ein paar Meter vom Hof abgelegene Hühner- und Viehstall.

Ein Bild um 1966, kurz vor der Bescherung vor dem "besten Wohnzimmer": Durch die Glastür konnte man nichts sehen, deswegen haben die Brüder beim Warten auf die Bescherung versucht, durch das Schlüsselloch zu gucken, um Blicke auf die Geschenke zu erhaschen. Foto: Archiv Familie Flaßkamp

Es war schon ein tolles Gefühl, denn unser Vater behauptete, dass die Tiere am Heiligabend ein besonderes Funkeln in den Augen hätten, was unsere Fantasie umso mehr beflügelte.

Im Jahr 1972 hatte sich nach der Einsegnung der Viehställe jedoch etwas Besonderes zugetragen:

Nach der Einsegnung wollte Mama das Haus aufschließen und forderte von Papa die Herausgabe des Hausschlüssels. Dieser stellte allerdings fest, dass sich der Schlüssel nicht mehr in seiner Mantel- oder Hosentasche befand. Da wir ja direkt vor der Einsegnung aus dem Auto gestiegen sind, musste sich der Schlüssel irgendwo dort befinden, wo wir zur Einsegnung entlang gelaufen sind. Also begaben wir uns auf die Suche, was gefühlt eine ganze Stunde gedauert hat. Endlich rief einer meiner Brüder: „Da liegt er ja!“

Der Hof Flaßkamp, wo die Familie an Heiligabend 1972 verzweifelt nach dem Schlüssel gesucht hat. Foto: Archiv Familie Flaßkamp

Glücklich nahm Mama den Schlüssel in Empfang und schloss die Haustür auf. Die Tradition sah es nun aber vor, dass erst mal zu Abend gegessen wurde, was die Wartezeit bis zur Bescherung erheblich verlängerte. Es gab wie jedes Jahr selbst gemachte Hühnerpastete. Zwischenzeitlich sind wir Kinder immer wieder zum „besten Wohnzimmer“ gelaufen, um durch das Schlüsselloch zu gucken. Das „beste Wohnzimmer“ war ein besonderes Wohnzimmer, das nur an hohen Feiertagen oder bei Besuch von Gästen genutzt wurde. An diesem Heiligabend hat das Warten aufs Christkind so lange wie noch nie gedauert! Aber es hatte sich auch gelohnt: Ich bekam eine Carrera-Bahn! Ob unsere Eltern den Verlust des Schlüssels mit Absicht initiiert haben, haben wir nie erfahren und wollen es wohl heute auch nicht glauben, denn als schöne Erinnerung wird das Erlebte ewig in unserem Gedächtnis bleiben.

Franz-Josef Flaßkamp