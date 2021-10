Heimat gefunden im dritten Anlauf

1996 ist die Kita Arche Noah im damaligen DRK-Heim gestartet, zunächst mit einer Gruppe. Nach einem „Zwischenstopp“ an der Weidenstraße fanden die Grashüpfer, Bären, Tiger und Giraffen ihr Domizil an der Werner-Brinkwirth-Straße. Die Erzieherinnen und die Kinder planen eine Jubiläumswoche, die am 24. Oktober startet.

72 Grashüpfer, Bären, Tiger und Giraffen tummeln sich in der Arche Noah. Dass die vier Gruppen des Kindergartens Tiere als Symbol haben, ist bei dem biblischen Namen natürlich selbstverständlich. In diesem Jahr feiert die Einrichtung ein Jubiläum. Seit 25 Jahren gibt es die Kita Arche Noah bereits. Und am Anfang war sie wirklich eine Arche, denn nachdem zum 1. August 1996 alle Kinder ab drei Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz hatten, war der Bedarf in Ochtrup groß.