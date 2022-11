Heimvorteil glänzend ausgenutzt

Kein Zuhörer war vor dem Comedian Amjad sicher, der am Dienstag im Rahmen der Ochtruper Kulturtagen auftrat, und sein „Heimspiel“ zu einem echten Erlebnis werden ließ.

Die Hütte war voll. Rund um die Kleinkunstbühne in der Villa Winkel war am Dienstagabend wirklich kein Stuhl mehr frei, als das „Ochtruper Gewächs“ (Dr. Guido Dahl) Amjad zu seinem Stand-Up-Comedy-Abend zu orientalischen Klängen auf die Bretter tänzelte. Er tat das mit einem breiten Lächeln und schon hatte er so gut wie den gesamten Saal um seine Finger gewickelt.