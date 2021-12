Herausfordernde Musikdarbietung

In einem Orchester sind solche Instrumente eher selten zu vernehmen. Doch sie genießen eine große Beliebtheit, nicht nur unter Jägern. Die Jagdhornbläsergruppe des Hegerings Ochtrup nutzt die einst ausschließlich als Signalgeber gedachten Hörner als Musikinstrumente. Einfach ist das beileibe nicht.

„Handy, SMS und WhatsApp sind für uns doch irgendwie kalter Kaffee.“ Stefan Wieling, der das so locker und flockig sagt, sieht aber gar nicht aus wie so ein buchstäblicher Computer- und Smartphone-Nerd. Was das alles mit einer Jagdhornbläsergruppe zu tun hat? Alles der Reihe nach.