Hilfsgüter für die Ukraine gesammelt

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder. So wurde das Leid der Ukrainer und der jungen russischen Soldaten auch in der Klasse 5b der Hauptschule Ochtrup thematisiert.

Es bedurfte wenig an Überzeugung durch Klassenlehrer Jörg Schepers, um die Schüler für eine Hilfsaktion zu begeistern. So bekamen sie einen Karton in den Klassenraum gestellt, den es mit haltbaren Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Verbandsmaterial zu füllen galt. Die Schüler nahmen diese Herausforderung sehr ernst, sodass nach wenigen Tagen sogar zwei zusätzliche Kartons hinzugestellt werden mussten. „Ich war mit meiner Oma einkaufen“, oder „Ich habe auch in der Nachbarschaft nachgefragt“, waren Antworten auf die Frage, wo die ganzen Sachen herkommen.

Mit Kunstlehrer Bodo Richter wurden die Kartons mit selbst gemalten Friedenstauben geschmückt, denn auch solche Grüße seien diesen schwierigen Zeiten wichtig. Diese gesammelten Hilfsgüter gehen nun über private Kontakte direkt mit einem Lieferwagen an die polnisch-ukrainische Grenze, wo sie weitergereicht werden.