Hilfskonvoi für Mensch und Tier

Eine regelrechte Hilfslawine haben die Albers aus Neuenkirchen losgetreten. Privatpersonen wie Unternehmer – darunter zahlreiche Ochtruper – sind ihrem Facebook-Aufruf gefolgt und haben sich am Turnier- und Ausbildungshof versammelt, um vollbepackt mit Hilfsgütern in Kolonne in die Gebiete der Flutkatastrophe zu fahren.

„Hey Hermann, die Polizei meint, dass du bei deinem Brummi mal die Rundum-Festtagsbeleuchtung einschalten sollst. Du bist ja die Spitze – also die Spitze des Hilfskonvois“, ruft der Ochtruper Hans-Werner Wiegenstein am frühen Samstagmorgen Hermanus Bossink auf der L 583 zu. Wirklich zu übersehen, ist die lange Reihe von Lkw, Tiefladern, Baggertransportern und Transportbrummis in der Nähe des Turnier- und Ausbildungsstall Dennis Albers auf der Emsdettener Straße in Neuenkirchen nun wirklich nicht. Die Sonne kriecht gerade noch als feuerroter Ball über dem Horizont hervor, da geht es auf dem Hofgelände schon zu wie bei einem Etappenstart bei der Tour de France. Fahrer, Helfer und Organisatoren wuseln nach einem kaum erkennbaren Schema, aber mit klaren Absichten herum: Hilfsgüter in die Gebiete der Flutkatastrophe zu bringen.