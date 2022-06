Hobby zum Beruf gemacht: Michael Thiemann führt Autowerkstatt in dritter Generation

Ochtrup

Die Autowerkstatt Thiemann an der Laurenzstraße gibt es seit mehr als 60 Jahren. Viel hat sich in den vergangenen Dekaden verändert – besonders nachdem der jüngste Spross der Thiemanns in den Betrieb eingestiegen ist. Sein Geschäftsmodell sind Pkw, die jetzt zu Oldtimern werden, aber noch alltagstauglich sind.

Von Joel Hunold