Hohe Dunkelziffer und zu wenig Frauen-Lobby

Ochtrup

Das Thema „Häusliche Gewalt“ rückte jetzt bei einem Vortrag im evangelischen Gemeindehaus in den Fokus. Referentin und Richterin a.D. Ingeborg Hommer aus Ochtrup hatte einiges zu berichten. So sei häusliche Gewalt in allen Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten zu finden.

Von Irmgard Tappe