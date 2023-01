Hoher Besuch auf vier Pfoten

Die Schultüten-Aktion des Freundeskreises in der polnischen Stadt Dackel-Teenager Emil war der heimliche Star der Veranstaltung und wurde vielfach geherzt.

Der heimliche Star der gesamten Aktion hieß – obwohl noch nicht einmal dem Kindesalter entwachsen – Emil. Der hatte sich während der gut 1100 Kilometer langen Reise bis ins polnische Wieluń auf seiner eigens auf dem Beifahrersitz drapierten Kuscheldecke niedergelassen, die Strapazen ohne ein einziges Knurren ertragen und präsentierte sich auch am Zielort wie ein Dackel von Welt. Duldsam, geradezu in der Manier einer echten Majestät nahm das Dackelmännchen die Huldigungen und Streicheleinheiten von gut 200 ukrainischen Schulkindern entgegen. Selbst Tanja Konermann, die im Namen des Freundeskreises Städtepartnerschaft Ochtrup nach Polen gereist war, um dort vor dem Krieg in der Ukraine geflohenen Kindern eine Überraschung zu bereiten, war fast sprachlos: „Der Emil hat alles einfach über sich ergehen lassen – ohne eine einzige Regung.“