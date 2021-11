Nach einer zweijährigen pandemiebedingten Pause geht es endlich weiter mit der Konzertreihe des Ochtruper Vibrafonisten Altfrid M. Sicking. Er startet mit einem ganz besonderen Event: Am 12. November präsentiert Sicking seine im September erschienene CD „I AM“ in der Originalbesetzung. Alle sechs Mitmusiker der Aufnahme sind dabei, und alle waren schon einmal Gast in Sicking´s Jazzlounge.

„Der Trompeter Christian Kappe spielte in den Bands von Barbara Dennerlein, Jasper van´t Hof und Trilok Gurtu und ist Dozent an der Musikhochschule Münster. Tenorsaxofonist Martin Classen leitet als Professor den Jazz-Studiengang an der Hochschule für Künste Bremen. Sebastian Altekamp (Piano) ist Dozent am ArtEZ Conservatorium Niederlande und an der Musikhochschule Detmold. Bassist Ingo Senst spielt unter anderem bei Triosence, im Glenn Miller Orchestra, der Romy Camerun Band, den International Skoda All Stars und seit einigen Jahren als Sickings Kollege in der Götz Alsmann Band. Schlagzeuger Chistian Schoenefeldt ist Dozent an der Uni Oldenburg, der Uni Osnabrück und der Musikhochschule Detmold. Markus Paßlick spielt seine Percussion nicht nur in der Götz Alsmann Band, sondern auch mit der Band ‚Die Ärzte’ (unter anderem Rock´n´Roll Realschule) oder mit Dr. Ring Ding. Er war beziehungsweise ist auch Autor unter anderem für Harald Schmidt, Cordula Stratmann, Eckhard Hirschhausen und die Heute Show.

Zusammen mit Gastgeber Altfrid M. Sicking am Vibrafon und Marimba spielen diese hochklassischen Musiker die Originalkompositionen des neuen Tonträgers. Wegen der Größe der Band und des besonderen Anlasses findet die Veranstaltung nicht im Treff 10, sondern im Forum in Bad Bentheim statt.

„Das wird mit Sicherheit selbst für regelmäßige Jazzlounge-Besucher ein ganz besonderes Konzert“, versprechen die Organisatoren. Die Veranstaltung findet im Forum, Professor-Prakke-Straße, in Bad Bentheim statt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt zehn Euro an der Abendkasse. Reservierungen sind über das Kulturforum Bad Bentheim möglich. Weitere Konzerttermine sind am Sonntag (7. November) um 17 Uhr in der Friedenskapelle Münster sowie am Dienstag (9. November) um 20 Uhr Arent-Rupe-Haus in Dortmund.