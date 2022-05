Ideensuche im „Bermudadreieck“

Die Ochtruper Innenstadt soll belebt werden und eine neues Gesicht erhalten. Dafür ziehen Stadt, Immobilieneigentümer und Geschäftsleute an einem Strang. Nun soll es eine ganz besondere Form der Bürgerbeteiligung geben, mit Musik, Bewirtung und Überraschungen.

„Die Innenstadt soll ein Ort der Begegnung sein, ein Ort, mit dem sich die Bürgerinnen und Bürger identifizieren“, sagt Bürgermeisterin Christa Lenderich. Um diesen Ort attraktiver zu machen, will die Stadt gemeinsam mit anderen Akteuren und insbesondere den Töpferstädterinnen und Töpferstädtern der Innenstadt ein neues Gesicht geben. „An der Bahnhofstraße haben wir schon viel gemacht, nun müssen wir die Weinerstraße in Sachen Optik und Lebendigkeit in den Blick nehmen“, sagt die Verwaltungschefin. Schon seit dem vergangenen Jahr läuft der Prozess zum Anstoß eines Zentrumsmanagements für die Innenstadt. Nun soll mit einer Impulsveranstaltung ein weiterer Baustein folgen.