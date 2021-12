Impfnachweis-Fälschung fliegt auf

Die Covid-Impfung gilt mittlerweile in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens als Voraussetzung für eine uneingeschränkte Teilnahme daran. Bundesweit treten immer wieder Fälle auf, in denen gefälschte Impfbücher vorgelegt werden, um ein digitales Impfzertifikat für das Smartphone zu bekommen. Zwei Ochtruper sind bei einer solchen Tat jetzt aufgeflogen.

Die ersten gefälschten Impfausweise sind jetzt auch in Ochtrup aufgetaucht. Das ergab eine Abfrage unter der hiesigen Apotheken. Einen Fall gab es in der Marienapotheke, einen in der Marktapotheke. Deren Leiterin Lara Post erzählt, wie ein Paar seine gefälschte Impfbescheinigung in ein digitales Zertifikat für das Smartphone umwandeln lassen wollte. Nach Informationen der Polizei handelte es sich dabei um einen 63-jährigen Mann und seine zwei Jahre jüngere Frau aus Ochtrup.