Infektpraxis schließt zum 1. Juni

Die Infektpraxis der Ochtruper Hausärzteschaft an der Professor-Gärtner-Straße 7 schließt zum 1. Juni. Und das bis auf Weiteres. Dafür gibt es drei Gründe: Die in den letzten Wochen deutlich sinkenden Zahlen von Patienten mit Erkältungsinfekten, die abflachende Corona-Pandemie und der anstehende Sommer.

Das bedeutet: Bei Erkältungsbeschwerden und/oder Fieber sind ab dem 1. Juni an wieder die jeweiligen Hausarztpraxen zuständig. Diese werden ihrerseits separate Infektsprechstunden einrichten.

Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass Patienten mit Beschwerden, die auf eine Infektion hindeuten (Husten, Schnupfen, Hals- und Gliederschmerzen, Fieber oder ähnliches) vor der Behandlung zwingend telefonischen Kontakt mit den Praxen aufnehmen. Bei der Gemeinschaftspraxis Gesenhues & Partner kann man auch online einen Termin für die Infektsprechstunde buchen.

Erfolgreiche Bilanz

Und wie ist die Infektpraxis gelaufen? Seit dem 12. Oktober 2020 war sie (mit Unterbrechungen) am bisherigen Standort untergebracht. Das Team Heilsam und die Gemeinschaftspraxis Gesenhues & Partner ziehen auf Nachfrage eine sehr positive Bilanz hinsichtlich der Bewältigung des Infektgeschehens in Ochtrup während der Corona-Pandemie. „Durch die Infektpraxis war es allen Hausärztinnen und Hausärzten nahezu durchgehend möglich, die hausärztliche Regelversorgung uneingeschränkt aufrecht zu erhalten“, sagt Dr. Sebastian Gesenhues, Sprecher der Ochtruper Hausärzte.

Auch die Zufriedenheit der dort behandelten Patientinnen und Patienten war insbesondere wegen der sehr kurzen Wartezeiten auch in der von Grippe, Covid-19 und von banalen Erkältungskrankheiten geprägten Winterzeit groß. Gesenhues und seine Kollegen danken der Stadt Ochtrup für ihre große und unbürokratische Unterstützung: „Die Stadt hat die Räumlichkeiten an der Professor-Gärtner-Straße unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat und war grundsätzlich auf dem kurzen Dienstweg ansprechbar.“

„Ein gutes Zeichen“

Bürgermeisterin Christa Lenderich hat, so sagte sie im Gespräch am Dienstag, die Infektpraxis gerne unterstützt. „Wir haben während der Pandemie immer an der Seite der Ärzte gestanden.“ Und mit Blick in die Zukunft sagt die Bürgermeisterin: „Wir hätten die Infekt- beziehungsweise Fieberpraxis auch weiter unterstützt, doch mittlerweile ist ja eine gewisse Normalität eingetreten, was ja auch ein gutes Zeichen ist, dass die Pandemie so gut wie überwunden ist.“

Was passiert mit dem Gebäude?

Bleibt noch eine Frage an den direkt benachbarten Bauverein, dem das Gebäude gehört. Wie wird ab dem 1. Juni das Haus genutzt, nachdem die Infektpraxis ausgezogen ist? Elke Reckels vom Bauverein Ochtrup sagte am Dienstag in einer ersten Stellungnahme: „Die künftige Nutzung ist noch nicht entschieden. Das ist derzeit alles noch offen.“