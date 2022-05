Inge Thode folgt auf Bernd Ahlmann

Im vollbesetzten Saal der Gaststätte „Happens Hof“ fand jetzt die Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbands statt. Der Vorsitzende Bernd Ahlmann begrüßte neben zahlreichen VdK-Mitgliedern auch den Vorsitzenden des VdK-Kreisverbandes Steinfurt, Dr. Reinhold Hemker. Hemker verwies in seiner Begrüßungsrede auf die Wichtigkeit des VdK als sozial tätiger Verein. Der Ortsverband Ochtrup sei mit aktuell 825 Mitgliedern einer der größten von insgesamt 30 Verbänden im Kreisverband Steinfurt, heißt es im Pressebericht.

Ein besonderes Lob zollte der Kreisvorsitzende Bernd Ahlmann. Als Vorsitzender habe er einen vorbildlichen Einsatz bei der Organisation und Führung des Ortsverbandes an den Tag gelegt, so Hemker. Ahlmann verließ zusammen mit Georg Sunder, Ferdi Becker, Monika Schrick, Renate Winter und Ewald Uesbeck den Vorstand. Dieser stellt sich nach den Wahlen wie folgt auf: Inge Thode (neue Vorsitzende), Heiner Rottmann (stellvertretender Vorsitzender), Andreas Bojer (neuer Kassierer), Heiner Rottmann (Schriftführer), Gabi Schwering (Vertreterin der Frauen), Monika Kockmann (stellvertretende Vertreterin der Frauen), Maria Wissemborski (Vertreterin der jüngeren Generation), Alfons Leuger (Beisitzer), Herbert Schwering (neuer Kassenprüfer) und Willi Bussmann.

Gedenkminute

In den vergangenen drei Jahren sind 47 VdK-Mitglieder verstorben. Ihnen zur Ehre wurde eine Gedenkminute eingelegt. Bei der Verlesung des Geschäftsberichtes für die Jahre 2019, 2020 und 2021 zeigte sich, dass der VdK immer mehr gefragt sei, um sozialschwachen und behinderten Menschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. In den vergangenen beiden Jahren wurden 97 neue Mitglieder aufgenommen. Die Rechtsberatungen wurden auch während der Corona-Zeit in abgeänderter Form durchgeführt.

Die Verlesung des Finanzberichts übernahm der Kassierer Georg Sunder. Hier zeigte sich, dass der Ortsverein ohne große Sorgen in die Zukunft blicken kann. Die Kassenprüfer bescheinigten Sunder eine einwandfreie Kassenführung. Ihm und dem gesamten Vorstand wurde Entlastung erteilt.

69 Mitglieder erhielten 2020 und 2021 die silberne Ehrennadel. In diesem Jahr wurden sechs Mitglieder für 25-jährige und 40 Mitglieder für zehnjährige Treue zum VdK geehrt.

Ehrenvorsitzender

VdK-Mitglied Ernst Thode wird die Pflege der Webseite des Ortsverbands übernehmen. Auf Antrag eines VdK-Mitglieds wurde der zurückgetretene Vorsitzende Bernd Ahlmann per Abstimmung zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder erhielten für ihre langjährige Tätigkeit von der neuen Vorsitzenden Inge Thode ein kleines Präsent. Informationen zum VdK erteilen Gabi Schwering (Telefon 0 25 53/ 49 23) und Heiner Rottmann (Telefon 0 25 53/ 48 52).