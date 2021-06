Innengastronomie:Testpflicht entfällt

Eine gute Nachricht für Gastronomie, Sport und Kultur im Kreis Steinfurt und in vielen weiteren nordrhein-westfälischen Landkreisen: Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Düsseldorf hat am heutigen Mittwoch das Inkrafttreten der Inzidenzstufe 1 ab dem heutigen Freitag (11. Juni) für den hiesigen Kreis angekündigt – und damit auch für Ochtrup. Die Stufe ist die Voraussetzung für weitere Lockerungen in den jeweiligen Landkreisen.

„Zwei Bedingungen müssen für den betreffenden Kreis beziehungsweise die kreisfreie Stadt erfüllt sein. Erstens: Die eigene 7-Tage-Inzidenz hat stabil unter 35 zu liegen. Das ist im Kreis Steinfurt seit dem 31. Mai der Fall. Zweitens: Die 7-Tage-Inzidenz im Bundesland liegt mit 23,2 (Mittwoch) den fünften Werktag in Folge unter der 35er-Marke“, schreibt die Stadt Ochtrup auf ihrer Homepage.

Insbesondere hat dies folgende Auswirkungen:

Wegfall des Negativtesterfordernisses bei Bildungsangeboten und Prüfungen (§ 11 Abs. 4 Nr. 3)

Wegfall des Negativtesterfordernisses in der Innengastronomie (§ 19 Abs. 4)

Erweiterte Zulassung von Zuschauern bei Kulturveranstaltungen (§ 13 Abs. 4 Nr. 6)

Wegfall des Negativtesterfordernisses bei der Sportausübung (§ 14 Abs. 4 Nr. 6) sowohl im Innen- als auch im Außenbereich – auch beim Kontaktsport.

Die aktuell gültigen Verordnungen als Pdf-Gesamtdokumente sowie weitere Informationen finden sich online.