Innenstadt zukunftsfähig machen

Ochtrup

Ochtrup soll ein Zentrenmanagement bekommen. Heißt, Politik und Verwaltung möchten den Langzeitpatienten Innenstadt zum Arzt schicken, auf das er gesund werde. Dazu war am Montagabend Stadtplaner Jens Nußbaum vom beauftragten Büro Stadt und Handel zu Gast in der Sitzung des Bauausschusses, um den Prozess vorzustellen, der in den kommen Wochen und Monaten angestoßen werden soll.

Von Anne Steven