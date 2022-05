Inoffizielle Stimme der Jugend

Ochtrup

Jugendliche in Ochtrup waren jetzt aufgerufen, ihr Kreuzchen für die Landtagswahl zu machen. Da sie nicht wahlberechtigt sind, fließen ihre Stimmen nicht in das Ergebnis am 15 Mai ein. Jedoch soll über diese U 18-Wahl ein Stimmungsbild in Ochtrup erzeugt werden.

