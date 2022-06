Inspiration von den ganz Großen

Ein Musikfestival in Ochtrup: Das hat es lange nicht gegeben, wird aber Ende Juli Wirklichkeit. Vera Hundeloh, Daniel Rolletschek und ihre Mitstreiter haben in der Weiner eine Fläche vorbereitet, auf der Elektromusik-Fans zwei Tage lang voll auf ihre Kosten kommen. Stilecht zu einem Festival ist auch eine Camping-Möglichkeit vorhanden.

Daniel Rolletschek und Vera Hundeloh präsentieren das Lacuna Festival. Nahe des Schützenplatzes in der Weiner wird am 29. und 30. Juli Elektro gespielt.

Zugegeben: Sich mit den Elektromusik-Festivals „Parookaville“ im niederrheinischen Weeze oder „Tomorrowland“ im belgischen Boom vergleichen zu wollen, liegt Vera Hundeloh und Daniel Rolletschek fern. „Aber sie sind schon eine Inspiration für unser Vorhaben“, sagt der 31-Jährige. In der Weiner, nahe des Schützenplatzes an der Felsenmühle, soll am 29. und 30. Juli (Freitag und Samstag) das erste Elektro-Festival auf Ochtruper Grund über die Bühne gehen – stilecht mit Camping-Möglichkeit.