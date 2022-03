Investitionen für den Nachwuchs

Die Stadt Ochtrup hat die Anmeldezahlen für die Grundschulen vorgelegt. Jene für die weiterführenden Schulen sind noch vorläufig, da die Kommune noch Nachzügler erwartet. Bürgermeisterin Christa Lenderich berichtete zudem dem Stadtrat, welche Maßnahmen an den jeweiligen Schulstandorten abgeschlossen sind und noch anstehen. Unter anderem wird am Schulzentrum eine neue Dreifachhalle geplant.

Anmeldungen und Maßnahmen an den Ochtruper Schulen

Die Anmeldungen an den Grundschulen haben den höchsten Wert der vergangenen fünf Jahre erreicht. Nach Angaben der Stadtverwaltung starten im August 227 Mädchen und Jungen ihre Schullaufbahn. Das sind acht mehr als im Vorjahr. Ein Trend bei den weiterführenden Schulen ist derweil nicht mit Gewissheit vorauszusehen, da einige Eltern die Anmeldefrist verpasst haben, sagte Bürgermeisterin Christa Lenderich in der jüngsten Ratssitzung. Die Verwaltungschefin berichtete auch über aktuelle und geplante Baumaßnahmen an den einzelnen Schulstandorten.