iPhone setzt Löschzug in Bewegung

Schöne neue Technikwelt: iPhone und Smartphones finden sich überall, auch im Auto. Praktischer Vorteil: Wenn man verunglückt oder in Not ist, kann man mit ihnen noch einen Hilferuf absenden. Das Handys aber auch selbständig "agieren" können ist jetzt in Ochtrup passiert.

Helle Aufregung am Freitagvormittag in Ochtrup: Ein ganzer Löschzug mit mehreren Einsatzfahrzeugen rast mit Blaulicht zur Weiner 103 in Nähe der Bundestraße 54. Dort soll in einem Auto eine eingeklemmte Person sein.