Irmgard Thiemann läuft nach Hause

Ochtrup.

Wer „A“ sagt, kann auch 200 Kilometer laufen. Die Auflösung für diese merkwürdige Gleichung kennt Irmgard Thiemann ganz genau. Hinter der Variablen „A“ verbirgt sich ihr 100-Kilometer-Lauf vor bald auf den Tag genau zwei Jahren am Nord-Ostsee-Kanal entlang. Und am heutigen Samstag will sie gleich das Doppelte in Sachen Entfernung drauflegen.

Von Martin Fahlbusch