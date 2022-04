Jahrzehnte am Instrument

Dominik Tembrockhaus' besonderer Gruß galt den Ehrenvorsitzenden Gottfried Tembrockhaus und Bernhard Hubert Dirksen sowie Ehrentambourmajor Marc Thebelt.

Dirksen wurde 1981 in den Spielmannszug aufgenommen. Er bekleidete den Posten des ersten Vorsitzenden mehr als 15 Jahre lang und sei somit noch heute ein Aushängeschild der Nachtigallen. Als Dank und Anerkennung erhielt er die Urkunde und die Anstecknadel des Volksmusikerbundes sowie ein Präsent des Spielmannszugs.

Die Musiker ehrten ferner Marc Thebelt für 30 Jahre Mitgliedschaft. Er erlernte die Querflöte und absolvierte die Lehrgänge D1 bis C2. Andreas Thesing wurde für 35 Jahre Vereinszugehörigkeit im Spielmannszug geehrt. Nach seiner Lehrzeit an der Querflöte wurde Thesing 1987 im Spielmannszug aufgenommen. Sowohl er als auch Thebelt waren 20 Jahre im Vorstand tätig. „Als Dank und Anerkennung dieser herausragenden Leistung erhielten sie den Landesehrenteller für hervorragende Dienste in der Volksmusik von Siegfried Thebelt, erster Vorsitzender des Volksmusikerbundes“, schreiben die Nachtigallen. Marc Thebelt war 20 Jahre Tambourmajor und wurde 2021 zum Ehrentambourmajor ernannt und erhielt hierfür die Dirigentennadel in Gold. Das spielerische Niveau des Vereins habe er maßgeblich geprägt.

Ehrenamtlicher Einsatz

Auf ein Vierteljahrhundert Vereinstreue blicken Marion Schuckmann und Carmen Heitz sowie Christoph Baving und Hendrik Thebelt zurück. Durch Schuckmanns und Heitz‘ Engagement wäre der Spielmannszug nicht das, was er heute ist, loben die Spielleute. Dominik Tembrockhaus übergab die Urkunde und Anstecknadel des Volksmusikerbundes sowie den vereinseigenen Orden.

Stefanie Schwartbeck und Benedikt Janning wurden für ihre 20-jährige Mitgliedschaft geehrt. Beide absolvierten mehrere D-Lehrgänge und bewiesen in den vergangenen Jahren ihr musikalisches Talent sowie ihr Engagement im Rahmen von ehrenamtlichen Tätigkeiten im Spielmannszug. Sie erhielten die vereinseigene Auszeichnung sowie die des Volksmusikerbundes.

Seit 2010 sind Peter Dirksen und Max Althoff bei den Nachtigallen. Sie erhielten entsprechende Auszeichnungen. Dirksen wendet seine Kenntnisse aus den D1- und D2-Lehrgängen in der Weiterbildung des Nachwuchses an.